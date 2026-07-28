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El Casco Antiguo de Badajoz acoge este sábado una nueva edición del Rastro de Artesanía y Antigüedades

De 10.00 a 14.00 horas en la calle San Juan, Moreno Zancudo y la plaza Alta

Artículos de uno de los puestos del Rastro de Artesanía y Antigúedades del Casco Antiguo de Badajoz.

Artículos de uno de los puestos del Rastro de Artesanía y Antigúedades del Casco Antiguo de Badajoz. / LA CRÓNICA

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Como cada primer sábado del mes, este 1 de agosto se celebrará una nueva edición del Rastro de Artesanía y Antigüedades del Casco Antiguo de Badajoz, que organiza la asociación de empresarios del barrio. Los puestos se instalarán, como es habitual, en las calles San Juan, Moreno Zancudo y en la plaza Alta, para ofrecer a vecinos y visitantes productos hechos a mano, pintura, cerámica, antigüedades o juguetes, entre otros muchos artículos.

Cartel del Rastro de Artesanía y Antigüedades.

Cartel del Rastro de Artesanía y Antigüedades. / LA CRÓNICA

El horario del rastro es de 10.00 a 14.30 horas. La Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (Aecab) invita a disfrutar de un paseo por el barrio alto, con familia o amigos, para descubrir su oferta comercial y gastronómica y aprovechar para encontrar algún «tesoro» y piezas únicas en los numerosos puestos.

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El Rastro de Artesanía y Antigüedades es una actividad consolidada en el calendario local y se ha convertido en una cita imprescindible para muchos ciudadanos.

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