Comercio
El Casco Antiguo de Badajoz acoge este sábado una nueva edición del Rastro de Artesanía y Antigüedades
De 10.00 a 14.00 horas en la calle San Juan, Moreno Zancudo y la plaza Alta
Como cada primer sábado del mes, este 1 de agosto se celebrará una nueva edición del Rastro de Artesanía y Antigüedades del Casco Antiguo de Badajoz, que organiza la asociación de empresarios del barrio. Los puestos se instalarán, como es habitual, en las calles San Juan, Moreno Zancudo y en la plaza Alta, para ofrecer a vecinos y visitantes productos hechos a mano, pintura, cerámica, antigüedades o juguetes, entre otros muchos artículos.
El horario del rastro es de 10.00 a 14.30 horas. La Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (Aecab) invita a disfrutar de un paseo por el barrio alto, con familia o amigos, para descubrir su oferta comercial y gastronómica y aprovechar para encontrar algún «tesoro» y piezas únicas en los numerosos puestos.
El Rastro de Artesanía y Antigüedades es una actividad consolidada en el calendario local y se ha convertido en una cita imprescindible para muchos ciudadanos.
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