Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto

El segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz, cuyas obras, con un presupuesto de 44,7 millones de euros, ha autorizado este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés (EX-310) con la de Olivenza (EX-107) y con el tramo III, que ya se encuentra en servicio.

Será prácticamente recto. Solo en los últimos 200 metros, discurre en una curva de transición que anticipa la curva circular con giro a la derecha que conecta con el tercer tramo de la circunvalación, ya ejecutado (primero construido y III en plano), que une la carretera de Olivenza y la avenida de Elvas a través de la de Rui Nabeiro y abierto al tráfico desde mediados de enero de 2022. La inversión alcanzó los 30 millones para 4,1 kilómetros de vía, que incluye el puente 25 de Abril, el quinto sobre el Guadiana a su paso por Badajoz.

Al inicio de este tercer tramo, en el punto kilométrico 3,7 de la Ronda Sur, se ubicará el enlace con la Ex-310, en el kilómetro 4,7, pasado el antiguo cuartel de Sancha Brava y antes de llegar a la Dehesilla de Calamón. Este enlace se llevará a cabo mediante una glorieta con un radio inferior a los 68 metros y los ramales de la circunvalación se conectarán a la misma para permitir todos los movimientos.

Desde este punto, la Ronda Sur discurrirá hacia el oeste, condicionada por las viviendas que existen a ambos lados del trazado inicial del tramo. A la altura de la subestación de las Vaguadas, girará ligeramente a la derecha para continuar en recta hasta el enlace que ya existe en la carretera de Olivenza.

Glorieta y caminos

En el kilómetro 8,2 de la circunvalación, está la glorieta que conecta con la Ex-107, anterior a la urbanización Corazón de Jesús y ejecutada durante la construcción del tramo ya construido. Este proyecto actualizará su geometría y la definirá como una rotonda tipo «hipódromo», ya que en su nueva configuración prevé el futuro desdoblamiento de la Ex-107 desde Badajoz a Olivenza.

El proyecto del tramo II pretende no interferir en la permeabilidad de los caminos públicos de la zona por la que discurre, por lo que para dar continuidad a estas vías se han previsto cinco pasos superiores y uno inferior, que a su vez, sirve para proporcionarla también a la Cañada Real de Sancha Brava. Además, se contempla la creación de caminos para no aislar a las parcelas de la zona.

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El cuarto tramo será la conexión de la Ronda Sur con la A-5 y el primero, el enlace de esta circunvalación con la futura A-81. Una vez estén todos ejecutados, se generará un anillo perimetral de 17 kilómetros a Badajoz, como tienen otras grandes ciudades españolas.