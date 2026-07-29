El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio

Pocos habrán tenido la oportunidad de conocer el ala vacía del edificio del teatro López de Ayala de Badajoz: un espacio céntrico rebosante de oportunidades sobre el que se han vertido muchas ideas, pero ninguna se ha materializado. El Ayuntamiento de Badajoz, dueño del inmueble y por tanto también de esta parte sin uso, acaba de dar un paso decisivo para que se rehabilite y se aproveche este lugar que tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados que, hasta ahora, solo aprovechan las palomas.

La puesta en uso del ala vacía se incluyó en el Plan de Impulso aprobado por el ayuntamiento en 2023. Se van a cumplir 3 años sin que se haya hecho nada por sacar adelante las pretensiones entonces anunciadas. Hoy se ha dado el primer paso. En la plataforma de contratación aparece la asistencia técnica para redactar el proyecto de ejecución y dirección de las obras de rehabilitación y puesta en funcionamiento del edificio lateral izquierdo del teatro, consistente en el cálculo de las instalaciones. El presupuesto es de 23.000 euros.

Lo que se pretende con este contrato es definir las obras necesarias en la primera planta lateral, ahora en bruto, de titularidad municipal y uso público. La idea del ayuntamiento es destinar este espacio a la anunciada Escuela de Danza Municipal y a sala de ensayo para la Banda Municipal de Música. Se estima que el presupuesto de ejecución material de la obra es de 486.145 euros. Cuando se anunció la rehabilitación de este espacio, el ayuntamiento dijo que serviría además para las oficinas del Museo de la Ciencia, además de la Oficina del Empresario y del Inversor. Los servicios técnicos municipales han redactado el proyecto básico, que define las características fundamentales que debe reunir la futura edificación, que serán detalladas en el correspondiente proyecto de ejecución, objeto del contrato que se acaba de licitar.

¿Por qué está vacía este ala?

Desde el exterior del edificio del teatro la existencia de este espacio es imperceptible, pero en el interior existen tres plantas en bruto que ocupan alrededor de 2.000 metros cuadrados que están sin uso desde que en 1993 se inauguró la obra de rehabilitación del teatro López de Ayala. Se han cumplido, por lo tanto, 33 años desde que este espacio existe sin que ninguna Administración haya dado el paso para encontrarle una utilidad. Para quien desconozca de qué lugar se trata, está situado en el ala izquierda del edificio, con fachada hacia la calle Pedro de Valdivia.

Por fin el Ayuntamiento de Badajoz lo ha hecho. Lo incluyó en el nuevo Plan de Impulso con una partida de 800.000 euros (el doble de lo que ahora se calcula para los usos previstos) para la adecuación de este ala vacía, que se destinaría a las oficinas del Museo de la Ciencia, la sede de la futura Escuela Municipal de Danza y de la anunciada Oficina del Empresario y del Inversor, un proyecto que la pandemia paralizó.

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