Los tambores de Batalá-Badajoz conquistan Mallorca con mucho ritmo

El paso de Batalá-Badajoz por tierras baleares supuso un nuevo y brillante capítulo para la agrupación, consolidando una proyección exterior que ya les ha llevado a participar en carnavales y encuentros internacionales. Su destacada presencia como grupo invitado en el Festival Sabatum demostró el altísimo nivel técnico alcanzado tras dos décadas de trayectoria ininterrumpida.

El evento congregó en Binissalem a agrupaciones procedentes de distintos puntos geográficos como Ibiza, Menorca, Barcelona y Girona en su tercera edición. Para hacer frente a la magnitud de 400 participantes, la agrupación pacense estructuraron los talleres en dos turnos para finalmente, hacer una tocada conjunta entre todos los asistentes.

De Badajoz al corazón del Mediterráneo

Cruzando el Mediterráneo para representar a Badajoz y Extremadura en el Festival Sabatum, uno de los mayores encuentros de percusión en España, Batalá-Badajoz llevó su potente directo y su característico ritmo de samba-reggae a la ciudad de Mallorca. Participar como grupo invitado especial en la tercera edición de este festival celebrado en Binissalem durante las fiestas patronales de Sant Jaume ha supuesto todo un reto superado con nota por esta formación pacense. Tal y como ha explicado la directora musical y miembro de la coordinación, Rosa Luna, para ellos "ha sido algo muy novedoso", aunque al principio la magnitud del evento les impuso respeto Luna afirma que no tenían miedo así que había que "tirar para adelante".

Con cerca de 30 componentes desplazados, el grupo asumió la responsabilidad de abrir los pasacalles e impartir talleres a los cerca de 400 percusionistas procedentes de varios lugares de toda España. Lejos de conformarse con lo básico, las directoras musicales decidieron arriesgar introduciendo un ritmo novedoso acompañado de una coreografía compleja con giros simultáneos que, pese al vértigo inicial de coordinar a cientos de personas, deslumbró tanto a la organización como al público asistente. Luna ha destacado que aunque otros grupos prefieren utilizar ritmos sencillos en este tipo de festivales, la agrupación se ha "complicado más la vida", además de afirmar que "cuando trabajas con gente que hace percusión te agradecen que pongas un reto y que salga bien".

Batalá-Badajoz en Mallorca, durante las fiestas de Sant Jaume / Cedida

Más de 20 años marcando el compás en la península

La historia de Batalá-Badajoz se remonta a más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida. Su nacimiento no estuvo exento de peripecias, surgiendo inicialmente bajo otra denominación y con un enfoque diferente que no convencía a sus integrantes. Según la directora musical "surgió como Batalá-Ibérica, pero a la gente que estaba apuntada no le gustaban las intenciones del fundador, que quería quedarse con el dinero de la banda". Ante esta situación, los miembros decidieron tomar las riendas y ponerse en contacto directo con la red global.

Desde entonces, el proyecto se estructuró como una asociación sin ánimo de lucro donde cada euro generado se destina exclusivamente a la propia banda. Esto permite financiar la adquisición de instrumentos como surdos, repeniques, cajas y dobras, el alquiler del local de ensayo o la organización de convivencias y viajes internacionales que refuerzan la cohesión del grupo.

Batalá-Badajoz fue la primera banda perteneciente a la red internacional Batalá-Mundo de toda la Península Ibérica, abriendo camino posteriormente a otras formaciones hermanas en Barcelona, Madrid, Braga o la más reciente y que aún está en formación, la de Valencia. Esta estructura funciona como una gran familia global donde los ritmos se estandarizan y se comparten anualmente en citas de gran repercusión internacional, desde el famoso carnaval de Notting Hill (Londres) hasta encuentros en Creta (Grecia), La Rochelle (Francia) u otros festivales por todo el mundo. Luna ha recordado como es la llegada de músicos de todo el mundo al carnaval de Badajoz: "Cuando vienen aquí, les soltamos un abrazo como si los conociéramos de toda la vida. Al final, somos una familia".

Batalá-Badajoz en uno de sus ensayos en el festival, el pasado fin de semana / Cedida

Más que un grupo: amistad y diversión

Su presencia es ya un emblema inconfundible del Carnaval de Badajoz, al reunir cada año a cerca de 150 participantes en desfiles donde la dirección musical se apoya en directores principales y "directores espejo" situados en puntos estratégicos de la formación. La directora ha aclarado que "los ritmos los marcamos mediante símbolos, además de tener varios directores para que todo el mundo sepa exactamente cuando entran los cortes".

La experiencia vivida en Mallorca ha dejado un balance positivo a pesar de los pequeños desajustes logísticos del festival. Más allá de la disciplina y el esfuerzo que requiere mantener un proyecto de esta envergadura formada por profesionales de todo tipo (enfermeras, profesores, arquitectos, etc.), lo que perdura es la pasión compartida por una "percusión que desestresa, une y hermana a las personas". Además, Luna ha afirmado que socializaron con bandas como Farrófoc, Mals Esperits i Esperitrons D'eivissa y Batuló.

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Llevar el nombre de Badajoz a los escenarios con gran energía continúa siendo un orgullo para esta gran familia internacional que ya piensa en sus próximos retos musicales.