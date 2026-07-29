Laboral
CCOO denuncia que Correos recorta un 60% los contratos de verano en la provincia de Badajoz
El sindicato alerta de que se trata de una reducción "histórica de refuerzos" que perjudica a trabajadores y ciudadanos, pese a que la empresa pública postal "presume de beneficios"
FSC-CCOO ha denunciado que Correos ha reducido en torno al 60% la contratación de verano en la provincia de Badajoz respecto a la campaña estival de 2025, una decisión que el sindicato considera «especialmente grave» por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas.
Según sus datos, los mayores recortes se han producido en el centro de tratamiento automatizado de Mérida, unidades de distribución de Badajoz, Don Benito y de la capital autonómica, mientras que en oficinas «apenas se han realizado 4 contratos en toda la provincia», donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra «muy por debajo» de las necesidades reales del servicio.
«Correos pretende prestar más servicios con menos personas. Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía», critica FSC-CCOO.
El sindicato alerta de esta reducción «histórica» de refuerzos, pese a que la empresa postal «presume de beneficios» y advierte de que esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral.
Por todo ello, exige a Correos la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un Servicio Postal Público de calidad en la provincia de Badajoz.
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