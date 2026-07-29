Francisco Escudero, El Perrete, despliega su cante más personal en la Ciudad Encendida de Badajoz

El cantaor Francisco Escudero, conocido artísticamente como 'El Perrete', actuará mañana en la plaza de Cervantes de Badajoz a las 22.00 horas. Su actuación, enmarcada en el programa de 'Ciudad Encendida', mostrará la esencia más pura del flamenco que le caracteriza. El artista flamenco estará acompañado en el escenario por Jose Ángel Castilla a la guitarra, Pakito Suárez 'El Aspirina' a los teclados y Cristóbal Sánchez a la percusión. Además, contará sobre las tablas con la participación de la bailaora Aitana Vadillo.

Vinculado desde muy joven al mundo del cante, la trayectoria de Francisco Escudero ha estado marcada por una profunda formación y un respeto absoluto por la tradición flamenca. 'El Perrete' ha sabido consolidar un estilo propio sin perder la raíz, lo que le ha llevado a recorrer escenarios dentro y fuera de España. Su último trabajo “Luz de guía”, no es solo un homenaje al legado del flamenco, sino que también lo amplía a un territorio artístico inexplorado, donde su cante está lleno de fuerza, autenticidad y emoción.

¿De dónde viene tu apodo?

Es un apelativo cariñoso de unos amigos de la infancia y viene porque los nervios me daban como flojera. Luego llegas el escenario y es todo lo contrario, pero la tensión de esos minutos me la producía.

¿Para ti que es lo más bonito de ser cantaor de flamenco?

Sentir la libertad que te da el cante es lo más bonito del cante flamenco para mí.

¿Qué te sigue poniendo nervioso antes de salir a cantar?

Todo, y cada día más. La responsabilidad es mayor y el compromiso, si cabe, también un poco más. Yo creo que ahí está lo bonito y lo que hace que avancemos.

Empezaste muy joven en el cante, ¿qué ha sido lo más difícil?

Aceptarse como uno es y ver qué es lo que te lleva a seguir caminando para que todo tenga sentido.

Tu disco ‘Luz de guía’, ¿qué cuenta de ti que no sepamos?

La inquietud musical, porque soy bastante prolífero en sacar cosas clásicas, ortodoxas, en estar siempre muy expuesto al flamenco, pero bueno, la heterodoxia en lo musical es verdad que faltaba mostrarla y ahí creo que se ha mostrado además de la inquietud que me lleva al escenario hoy en día.

¿Hay algún artista que te haya marcado especialmente?

Todos marcan, cada uno en un momento de tu vida. Y eso debe de ser así. No se puede poner en la balanza unos y quitar otros.

¿Cuál ha sido tu concierto más especial?

Pues no sabría decirte porque eso va en las sensaciones y hay veces que las sensaciones se cambian, hay veces que uno está muy arriba y lo tiene claro y otros días no lo tiene tan claro. Pero bueno, especiales han sido la presentación de ‘Luz de Guía’ o la presentación del primer disco en Madrid, en el gran Casa Patas de flamenco. Luego el tiempo también es el que pone lo especial o no, de si ha sido o no especial.

¿Hay alguna anécdota que recuerdes con especial cariño?

En mi debut cuando era adolescente en un tablao en Sevilla. Con los nervios dejé el teléfono en el bolsillo y en mitad de la actuación de la bailaora sonó con ‘La leyenda del tiempo’, de Camarón. Ahora es gracioso, pero antes me quería morir. Con el paso del tiempo todo cambia y lo veo como una niñez.

¿Qué le dirías a alguien que no entiende el flamenco?

Que no hay que entenderlo, hay que sentirlo.

¿Qué emociones buscas transmitir cuando subes al escenario?

Eso va en función a como uno se encuentre en ese momento. Si las llevas predeterminadas y encasilladas, no va a ser verdad lo que cuentes y no vas a conectar. No lo puedo decir porque si no sería un cometido, pero no una sensibilidad y eso es algo muy volátil. Lo mismo está, lo mismo se va. Ahora te digo que estoy bien y dentro de diez minutos ha sonado algo encima del escenario que te ha descolocado o te has acordado de algo. Es vivir el momento y ser capaz de olvidarte de todo, que el arte te ascienda a todo eso.

¿Qué canción tuya recomendarías a alguien que nunca te ha escuchado?

‘Badajoz 2.0’ por el mestizaje de músicas que tiene, tanto de raíz como de flamenco y vanguardia. Según la sensibilidad de la persona también. Si veo que es alguien sensible e íntimo, pues quizá ‘La Rosa del Penal’.

¿Cuál es tu próximo gran proyecto?

Conciertos tenemos muchos. Hoy estamos en Badajoz, en ‘La Ciudad Encendida’, con una cuadratura de compañeros maravillosa y bastante versátil: con batería, teclados, guitarra flamenca, baile... Pero gran proyecto como tal no sabría ahora mismo porque todavía están en camino de formarse.

Hablando de ‘La Ciudad Encendida’, ¿qué le dirías al público que va a verte?

Simplemente que se acerque y que experimente la escucha en directo, el sentarse o estar en un lugar y que se deje llevar. Yo creo que puede ser viable en los tiempos que corren de tanto agobio, disfrutar de un concierto como este. Tiene partes íntimas y partes divertidas con un montón de cosas por contar.

¿Cuál es el sueño que aún no has cumplido?

Hay muchos, pero no sabría cuál así de primeras ese sueño. Podemos soñar grande, pero también es un poco comprometido. Hay muchos, de mil maneras, pero dan hasta miedo ponerlo en la boca de la importancia o de verlo hecho realidad, porque eso conlleva mucho trabajo y no sé sabe si llegará o no.