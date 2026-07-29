Nueva sesión de cine de verano en la terraza del teatro López de Ayala de Badajoz

El ciclo 'Cine de verano' de Fundación Caja Badajoz proyecta este miércoles su segunda película en la terraza del teatro López de Ayala. La sesión está dirigida al público infantil, que podrá disfrutar de la comedia 'Paddington III. Aventura en la selva'.

La cinta, dirigida por Dougal Wilson, cuenta las aventuras del particular oso Paddington y la familia Brown, con la que vive en Londres. Tras visitar a la tía Lucy en Perú, un misterio los envía a la selva amazónica y a las montañas peruanas.

La proyección, recomendada para niños de 6 años en adelante, comenzará a las 22.00 horas.

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Las entradas se ponen a la venta, al precio simbólico de 1 euro, el mismo día de la proyección a partir de las 12.00 horas, tanto en la taquilla física como online. Solo se pueden adquirir un máximo de 4 por persona.