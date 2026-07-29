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Nuevo hito del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz: supera el millar de implantes de válvula aórtica con catéter

Esta técnica mínimamente invasiva permite intervenir al paciente sin anestesia y sin necesidad de abrir el tórax

Equipo multidisciplinar del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz.

Equipo multidisciplinar del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz. / LA CRÓNICA

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L. C. B.

Badajoz

Nuevo hito del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz: ha superado el millar de implantaciones percutáneas de válvula aórtica transcatéter (TAVI), desde que se puso en marcha esta tecnología en 2009. En concreto, se han alcanzado las 1.086 intervenciones con esta técnica mínimamente invasiva, que permite reemplazar la válvula aórtica mediante un catéter, sin necesidad de que el paciente reciba anestesia general ni la apertura del tórax.

Este procedimiento ha supuesto un avance "decisivo" en el tratamiento de la estenosis aórtica grave, especialmente, en pacientes de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico.

A través de un comunicado, la Junta de Extremadura ha destacado que los resultados clínicos obtenidos a lo largo de estos años son "de excelencia" y equiparables a los de los centros del mismo nivel del conjunto de España.

Referencia en la región

De este modo, el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz se reafirma "como centro de referencia en Extremadura" en cardiología intervencionista estructural, ofreciendo "una atención de alta complejidad con los máximos estándares de calidad, seguridad y eficiencia, y contribuyendo de forma decisiva a la mejora de la supervivencia y calidad de vida de los pacientes".

La consolidación de este programa, según resaltan las mismas fuentes, es fruto del trabajo "constante y comprometido" de un amplio equipo multidisciplinar, que incluye a profesionales de distintas categorías sanitarias y no sanitarias, cuya colaboración, esfuerzo y profesionalidad han sido "fundamentales" para su desarrollo y continuidad.

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