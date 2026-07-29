Cerrada desde febrero
La piscina climatizada de San Roque en Badajoz reabrirá a principio de septiembre
El consistorio explica que se está realizando un mantenimiento integral de las instalaciones deportivas antes de la nueva temporada
La piscina climatizada de San Roque reabrirá en septiembre. Es lo que ha confirmado el Ayuntamiento de Badajoz a La Cróncia tras las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista respecto a la clausura que viven las instalaciones deportivas desde que cerrasen el pasado mes de febrero tras la avería en la deshumefectadora. Desde el consistorio aseguran que los trabajos de instalación de la nueva máquina están concluidos con éxito y se trabaja en el mantenimiento y puesta a punto.
Desde el PSOE señalaban que las instalaciones continuan cerradas tras vencer el plazo de 56 días de ejecución del contrato adjudicado el pasado mes de abril por un importe de 117.558,83 euros para el cambio. Desde el partido socialista denuncian que este cierre afecta a personas mayores, con movilidad reducida, en rehabilitación o nadadores libres.
Puesta a punto para el inicio de la temporada
Frente a estas acusaciones, desde el equipo de gobierno aseguran que el recinto no permanece clausurado debido a la avería original. Según han explicado, una vez completado el montaje de la maquinaria principal, se está aprovechando este periodo para realizar tareas exhaustivas de mantenimiento y puesta a punto integral de las instalaciones.
Esta actuación complementaria busca poner a punto los vasos y los servicios anexos para garantizar un funcionamiento óptimo de cara a la nueva temporada. La previsión oficial fijada por el Ayuntamiento de Badajoz sitúa la reapertura de la piscina de San Roque para inicios de septiembre, en un plazo aproximado de un mes.
Servicio garantizado en La Granadilla
Asimismo, desde el consistorio se ha hecho hincapié en que la atención a los nadadores y deportistas que usaban estas instalaciones no se ha interrumpido durante este periodo. El ayuntamiento recuerda que la piscina climatizada de La Granadilla se encuentra plenamente abierta y dando servicio con normalidad a toda la ciudadanía mientras culminan los trabajos en San Roque.
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