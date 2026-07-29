El PSOE denuncia que la piscina climatizada de San Roque en Badajoz continúa cerrada

La piscina climatizada del barrio de San Roque continúa sin abrir desde su cierre el pasado mes de febrero debido a una avería en la máquina deshumectadora. Por ello, el Ayuntamiento de Badajoz sacó a licitación la instalación de una nueva, que debía estar en funcionamiento en junio. Ahora, el Grupo Municipal Socialista denuncia que las instalaciones deportivas continúan cerradas cuando se cumplen 37 días desde que venciese el plazo inicial fijado para la sustitución.

El PSOE denuncia que la piscina permanece clausurada desde el 10 de febrero como consecuencia de la avería. Tras la licitación del contrato, la obra fue adjudicada el 1 de abril y formalizada el día 27 de ese mismo mes por un importe de 117.558,83 euros, estableciendo un plazo de ejecución de 56 días naturales. Dicho periodo expiró el pasado 22 de junio.

Entrada a la piscina climatizada de San Roque, cerrada. / Cedida

Incumplimiento de las previsiones municipales

A la demora en el cumplimiento de los plazos de adjudicación, la corporación suma el incumplimiento del compromiso trasladado por el gobierno del Partido Popular. El pasado 9 de junio, los responsables municipales aseguraron que la piscina reabriría sus puertas entre finales de junio y principio de julio. Sin embargo, rozando ya el mes de agosto, el recinto continúa clausurado.

Desde el PSOE, la concejala Nuria Cabanillas ha trasladado el malestar de los usuarios y exige al ayuntamiento que aclare el estado exacto de los trabajos, los motivos por los que se ha sobrepasado el margen en los trabajos y si se ha producido alguna incidencia, prórroga o suspensión que no se haya comunicado públicamente.

Unos 300 usuarios afectados y sobrecarga en La Granadilla

Según informan los socialistas, el cierre prolongado de San Roque afecta diariamente en torno a 300 personas, entre las que se encuentran clubes deportivos de la ciudad, alumnado de los cursos municipales, nadadores libres y, de manera especial, personas que requieren el uso del agua por prescripción médica o para tratamientos de rehabilitación y salud.

Esta situación deja a la ciudad de Badajoz con una única piscina climatizada municipal en funcionamiento, la de La Granadilla. Al contar con un solo vaso, este complejo resulta insuficiente para absorber la totalidad de la demanda desplazada de San Roque, lo que acarrea serias dificultades de movilidad, especialmente para personas mayores o con problemas de movilidad reducida.