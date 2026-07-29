Los refugios climáticos de Badajoz abren sus puertas frente al calor

Las sucesivas jornadas de calor están marcando otro verano en Badajoz. Las temperaturas extremas obligan a muchos ciudadanos a modificar sus rutinas, evitar las calles durante las horas centrales del día y buscar lugares climatizados en los que protegerse. El riesgo es especialmente elevado para las personas mayores, los niños pequeños, quienes padecen enfermedades crónicas y los hogares que no cuentan con medios suficientes para mantener fresca su vivienda.

Para ofrecer una alternativa a estos colectivos, el Gobierno presentó esta semana la primera Red de Refugios Climáticos de la Administración General del Estado. Está formada por más de 180 espacios públicos distribuidos por España, aunque el mapa elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reúne ya cerca de 1.100 puntos de distintas administraciones. La iniciativa estará operativa cada año entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

Badajoz cuenta con tres edificios incluidos en esta red: la Oficina de Información y Registro, la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Tesorería General de la Seguridad Social. Son espacios públicos que ya disponían de climatización y zonas de espera, pero que ahora también pueden utilizarse para descansar y resguardarse de las temperaturas extremas sin necesidad de realizar ningún trámite.

Una zona de descanso en la avenida de Europa

El primero de estos puntos se encuentra en la Oficina de Información y Registro, situada en el número 1 de la avenida de Europa. En la entrada del edificio, varios carteles anuncian su nueva función con el mensaje: «Ante el calor extremo, refúgiate aquí».

La Oficina de Información y Registro, en la avenida de Europa, ya cuenta con una zona de espera climatizada para resguardarse del calor / P. B.

El espacio habilitado coincide con la zona de espera de la Oficina Integrada de Atención al Ciudadano. Cuenta con varias filas de sillas, aire acondicionado y acceso gratuito durante su horario de apertura, de 12.00 a 15.00 horas. Los usuarios pueden permanecer allí mientras se protegen del calor, aunque no tengan que realizar una gestión administrativa.

La señalización está colocada tanto en la entrada como junto a los asientos, lo que permite identificar con facilidad el lugar reservado para descansar. Es una zona situada en la planta baja y accesible desde la calle.

El salón de actos de la Confederación

La sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ubicada en el número 12 de la avenida Sinforiano Madroñero, dispone del espacio más amplio de los tres refugios visitados. El edificio está claramente identificado desde el exterior como integrante de la nueva red.

En este caso, la sala principal es el salón de actos de la institución. Se trata de una estancia de grandes dimensiones, equipada con aire acondicionado y decenas de sillas, en la que los ciudadanos pueden permanecer durante las horas de mayor calor. El cartel situado en la puerta establece un horario de 12.00 a 21.00 horas.

El salón de actos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana es el espacio habilitado como refugio climático / P. B.

El espacio también dispone de una fuente de agua y aseos, ambos señalizados específicamente como servicios del refugio climático. Los baños pueden utilizarse entre las 11.00 y las 21.00 horas. La Confederación cumple así con las condiciones básicas previstas para estos puntos: climatización, lugares para sentarse, agua potable y servicios.

Sin carteles todavía en la Tesorería

El tercer refugio se encuentra en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el número 1 de la calle Teresa de Calcuta. A diferencia de los dos anteriores, el edificio todavía no cuenta con carteles que indiquen desde el exterior o en su interior que forma parte de la red.

No obstante, dispone de una zona climatizada con sillas en la que los ciudadanos pueden permanecer y descansar durante las horas de más calor. El espacio aprovecha, como sucede en la Oficina de Información y Registro, la sala de espera utilizada habitualmente por quienes acuden a realizar trámites.

Los tres puntos pacenses son edificios administrativos, por lo que su uso como refugios está condicionado por sus horarios de apertura. Su incorporación a la red permite, sin embargo, que cualquier persona que se encuentre en la calle durante un episodio de calor extremo pueda entrar, sentarse y recuperar fuerzas en un entorno más seguro.