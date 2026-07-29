San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: "Doy fe de que es el patrón de los imposibles"

Como cada día 28 de mes, la parroquia de San Andrés de Badajoz, situada en la Plaza Cervantes, volvió a convertirse este martes en un incesante ir y venir de devotos de San Judas Tadeo. Desde primera hora de la mañana, cientos de personas pasaron por el templo para detenerse unos minutos ante la imagen del santo, rezar, encender una vela o agradecer un favor recibido.

La estampa se repite mes tras mes. Los coches se detienen apenas unos instantes en la puerta de la iglesia mientras los fieles entran para cumplir con una cita que muchos no se pueden perder. Jóvenes, mayores, familias con niños e incluso personas llegadas desde otras localidades comparten el mismo propósito de encontrar un momento de oración y esperanza.

La devoción a San Judas Tadeo

Para muchos de ellos, la devoción a este santo nació a raíz de una experiencia personal. Un joven, que lleva dos años viviendo en Badajoz, explica que fue su madre quien le acercó a San Judas Tadeo y que desde entonces acude a encomendarle los momentos más complicados de la vida. "Siempre pido que me dé fe, esperanza y fuerzas para salir adelante", relata.

Historias similares se repiten entre quienes acceden al templo. María Antonia, vecina de Montijo, asegura que intenta acudir siempre que puede para pedir por la salud de sus hijos y de toda su familia. "Se pide por las cosas importantes, para los hijos mayormente y para la familia", asegura la fiel devota.

Entre los testimonios también destaca el de Carmen Cabezas, que lleva tres décadas acudiendo cada día 28. "Doy fe de que es el patrón de los imposibles", afirma tras una experiencia personal. En esta ocasión, su visita tenía un motivo muy especial, ya que acudía para rezar por una amiga que estaba siendo intervenida quirúrgicamente. "Es un día que tenemos reservado para las dos y hoy he venido sola porque ella no puede estar", explica emocionada.

La salud continúa siendo la principal petición de quienes acuden a San Andrés. Marifé resume el sentir de muchos fieles: "Pedimos salud para toda la familia y que a los hijos les vaya bien, que aprueben las oposiciones... lo de siempre, pero sobre todo salud".

Andrés, párroco de la iglesia San Andrés de Badajoz / David Guilherme

El origen de esta tradición

El párroco de San Andrés recuerda que San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús para anunciar el reino de Dios, lleno de amor, paz y fraternidad. Aunque su festividad litúrgica se celebra el 28 de octubre, la tradición de reunirse cada día 28 de mes está profundamente arraigada en la parroquia. Según explica, esta costumbre llegó desde América, pasó por Madrid y terminó extendiéndose también a la ciudad pacense.

Calcular cuántas personas cruzan las puertas del templo cada día 28 resulta prácticamente imposible, aunque el sacerdote estima que lo hacen entre dos y tres mil fieles. A su juicio, más que un aumento de la devoción, lo que se ha producido en los últimos años es un reparto de los devotos entre distintas parroquias de la ciudad que también cuentan ya con una imagen de San Judas Tadeo.

El párroco considera que quienes acuden al santo buscan, en el fondo, a Dios. "El ser humano necesita protección y plenitud para realizarse en la vida. En esa búsqueda de Dios, se busca también a sus intermediarios. Los santos interceden por nosotros, pero siempre recuerdo que no olviden dirigirse también al Señor, que es la fuente de todo bien", señala.

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Mientras tanto, la escena vuelve a repetirse un mes más en San Andrés. Las puertas abiertas, las velas encendidas y un constante trasiego de personas forman parte de este día en el que los devotos encuentran, aunque solo sea durante unos minutos frente a la imagen de San Judas Tadeo, un refugio para la esperanza.