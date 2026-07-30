El alcalde de Badajoz presume de datos "históricos" de desempleo

Acaba el curso político y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha querido comparecer este jueves para hacer balance. Gragera ha hecho un repaso iniciativas que han salido adelante. «Podemos afirmar con convicción que Badajoz está mejor que hace un año y hacemos un balance positivo». También quedan retos por delante, según reconoció.

Para el alcalde, el dato que mejor resume la situación de la ciudad es el del empleo, pues su tasa de desempleo se ha situado «en niveles históricos». Hoy Badajoz tiene 800 parados menos que hace un año y hace 10 años, en el mismo periodo de 2015, tenía 7.836 más que ayer. «Esta es una de las mejores noticias que podemos ofrecer a todos los pacenses», defendió. Pues aunque sabe que la creación de empleo no depende de las administraciones sino de empresarios, autónomos y trabajadores, los ayuntamientos tienen una «cierta responsabilidad», que es la de crear unas condiciones para que la actividad económica pueda desarrollarse. «Hoy Badajoz ofrece un escenario de confianza», dijo. Solo en el ámbito urbanístico desde el ayuntamiento se han tramitado 3.056 expedientes.

Nuevos autobuses

Gragera citó como ejemplo la captación de fondos europeos y se refirió especialmente a la estrategia Edil, con una dotación de 12,5 millones de euros y una aportación municipal hasta completar 14,7 millones, aunque existe el compromiso de llegar hasta 20 años, para acometer todos los proyectos anunciados. Entre ellos, la adquisición de 7 nuevos autobuses eléctricos, que se han adjudicado provisionalmente, la modernización de la Administración está en licitación y los siguientes se sacarán los proyectos de ejecución y dirección de obra del conventual franciscano, el nuevo circuito de BMX, después el centro socio vecinal de Cerro Gordo (el básico aún no está terminado) y quedarían pendientes los depósitos de La Luneta y el centro vecinal de Padre Tacoronte (se está redactando la modificación del proyecto inicial). Tienen de margen hasta 2029.

Habló también el alcalde de las obras de mejora en los acerados. «Somos conscientes de que el estado de muchas aceras ha sido una de las reclamaciones más frecuentes de los ciudadanos». Desde mayo funciona el servicio de conservación del pavimento, señalización y mobiliario urbano, que ya está trabajando. Además, el ayuntamiento ha destinado 1,5 millones a reparación de aceras. A mediados de agosto comenzará la campaña de aglomerado en caliente.

¿Qué calles se van a aglomerar?

Esta campaña llegará a la avenida del Perú, Alcaraz y Alenda, Adolfo Díaz Ambrona, avenida de Elvas, calles Zapata, Melilla y Setúbal, la avenida del Sol, Joaquín Costa, Gabino Tejado, Reyes Huertas y Cardenal Cisneros, entre otras. Además, se está trabajando en mejorar el entorno de centros educativos. También en la tercera semana de agosto arrancará la obra de reforma del Paseo de la Radio en Cerro de Reyes.

Recordó por otro lado en su balance el reto que supusieron las inundaciones por el tren de borrascas que se prolongó más de un mes. Se refirió al esfuerzo realizado en medios materiales y humanos en seguridad y aludió a la incorporación en la Policía Local de 22 nuevos agentes que ahora están en la academia, y otros 5 de movilidad. A preguntas de la prensa, el alcalde confirmó que con estas incorporaciones, Badajoz podría entrar en el sistema Viogén, de protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

"Badajoz ya no es solo una ciudad de paso, sino un destino turístico"

Habló del turismo: más de 61.800 visitantes en los monumentos. Un crecimiento superior al 20% respecto al año anterior, cada vez más de otros países, sobre todo de Portugal, también procedentes de Estados Unidos y China. «Esto es el resultado de una estrategia de promoción constante», defendió. «Badajoz -recalcó- ya no es solo una ciudad de paso, sino un destino». No solo de negocios y de congresos, sino también de turismo comercial.

En este sentido, habló de la actividad de Ifeba, que este curso ha acogido 17 «grandes eventos», de los que el ayuntamiento solo organiza 7. Otros diez han sido congresos, encuentros y ferias privados, que han reunido a más de 73.000 visitantes, con un impacto directo en la economía local: ocupación hotelera, restaurantes y empresas de servicios.

En su balance, alcalde mencionó otros proyectos que avanzan, como la urbanización del Campillo, que espera que esté terminada antes de que acabe el verano. «Ya se van viendo las calles» y se ha pavimentado la antigua vía de El Toril. También se avanzará en las nuevas pistas de María Auxiliadora, los vestuarios del campo de Paco Pulido, en San Fernando (que terminarán en las próximas semanas) y se podrán iniciar las obras de los vestuarios del campo de Cerro de Reyes, que están ya adjudicados. «Dotaremos a la ciudad de un nuevo recurso deportivo», apuntó y presumió de que «ya no existen campos de tierra en la ciudad de Badajoz».