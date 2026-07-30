Cambios en el ayuntamiento
El alcalde de Badajoz se va de vacaciones, ¿quién lo sustituye?
Gragera estará ausente tres semanas: del 3 al 23 de agosto
Agosto se palpa en Badajoz. Se nota porque desciende la actividad y la ciudad se mueve a otro ritmo, más lento, con menos tráfico, con menos gente en las calles. Agosto es el mes elegido por su alcalde, el popular Ignacio Gragera, para cogerse unos días de vacaciones. En concreto, no estará entre el 3 y el 23 de agosto, ambos incluidos. En total, 21 días de vacaciones: tres semanas. En su ausencia, serán dos compañeros del equipo de gobierno los que cubran su vacante, ejerciendo como alcaldes accidentales.
Para poder cubrir esta sustitución se requiere una resolución de Alcaldía en relación con el nombramiento de la alcaldía accidental, que en este caso es para diferentes fechas de este mes de agosto.
El teniente de alcalde cuarto, Eladio Buzo Corzo, tendrá del 3 al 15 de agosto la delegación de la totalidad de las funciones de la alcaldía - presidencia, mientras que el teniente de alcalde séptimo, José Antonio Casablanca del Barco, las tendrá del 16 al 23 del mismo mes, ambos incluidos.
La primera vez
Para José Antonio Casablanca será su primera experiencia al frente de la alcaldía. Este concejal es delegado de Cultura, Ferias y Fiestas y los consorcios del teatro López de Ayala y la Escuela de Arte y Oficios. Será alcalde accidental apenas una semana. El alcalde se lo ha pedido y Casablanca accede con responsabilidad y buen ánimo.
Por su parte, Eladio Buzo ya estuvo como alcalde accidental en verano de 2020. Buzo es concejal de Recursos Humanos, Comercio y Mercados.
Alcalde accidental solo puede ser un teniente de alcalde. En el equipo de gobierno hay nueve tenencias de alcaldía.
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