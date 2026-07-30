Patrimonio urbano
Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
Amigos de Badajoz denunció que el cartel publicitario del establecimiento estaba ocultando el nombre de la vía
Alejandro Martín G.
La instalación de un soporte publicitario luminoso sobre una de las paredes de la calle República Argentina generó malestar en Badajoz después de que el rótulo cubriera por completo la tradicional placa cerámica que identifica la calle.
Manuel Cienfuegos, presidente de Amigos de Badajoz, explicó que, al comprobar lo ocurrido, el colectivo decidió personarse en la comisaría de la Policía Local para interponer una denuncia. "Cuando llegué vi que habían puesto el cartel encima de la placa que identifica el nombre de la vía. Es una cosa inadmisible y no se le ocurre a nadie", señaló.
Tras las quejas, los responsables del negocio desplazaron el rótulo unos centímetros para volver a dejar visible la placa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La instalación inicial, realizada con brocas y taladros, dejó varios agujeros y tacos de fijación visibles en el azulejo.
Cienfuegos lamentó lo ocurrido y recordó que no es un caso aislado. "Ya hemos denunciado en tres casos distintos", apuntó, mencionando episodios similares en la calle Fray Luis de Granada y en la plaza de Dragones Hernán Cortés.
El ayuntamiento anuncia medidas por los daños al patrimonio
Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz mostró su rechazo a través de las redes sociales y confirmó que tramitará un expediente por los daños ocasionados al patrimonio municipal. El consistorio calificó de "incomprensible" este tipo de actuaciones y los colectivos defensores del patrimonio insistieron en la necesidad de extremar la vigilancia sobre el callejero histórico de la ciudad.
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