Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz

Arranca la obra del aparcamiento subterráneo que dotará al Casco Antiguo de 170 nuevas plazas de estacionamiento junto a puerta de Palmas, en Badajoz

Ya se han iniciado las catas sobre el terreno y este jueves se ha empezado a colocar la señalización de obra en la zona. Se han instalado las primeras vallas en la plaza de los Reyes Católicos, para cerrar al tráfico rodado uno de los carriles de la calle Joaquín Costa, en dirección a la rotonda de los Tres Poetas, mientras que por el otro se puede circular.

Los desvíos del tráfico comenzarán el lunes.

Según han explicado fuentes municipales, en esta primera fase se están llevando a cabo los trabajos previos. La previsión del ayuntamiento era que los trabajos empezaran en la primera quincena de julio.

La construcción del nuevo aparcamiento disuasorio -se tuvo que licitar dos veces, porque la primera vez quedó desierto y se incrementó el presupuesto en más de un millón de euros- se ha adjudicado a la empresa Placonsa por 4,8 millones de euros. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Plano del nuevo aparcamiento subterráneo. / LA CRÓNICA

Contará con unos 5.000 metros cuadrados en una sola planta, con una longitud de casi 300 metros, 15 de anchura y 2,35 metros de altura debajo de la calzada, con entrada desde Puerta Palmas y salida hacia la rotonda de los Tres Poetas. En el interior será como un pasillo con 5 metros de aparcamiento a la derecha, otros tantos a la izquierda y un vial de 5 metros en el medio. La particularidad de este proyecto es que, para agilizar la obra, se emplearán estructuras prefabricadas.

De las 170 plazas, media docena serán para vehículos eléctricos. El número de estacionamientos son menos de los que inicialmente estaban previstos, porque se decidió separar el aparcamiento de unos 40 metros de puerta de Palmas para evitar la aparición de posibles restos arqueológicos. Junto a la muralla se dejarán abiertos unos 270 metros y una rampa cubierta.

El alcalde, Ignacio Gragera, se ha referido a este proyecto "como uno de los más importantes" de la ciudad al hacer balance del curso este jueves. Según ha dicho, en las catas que se han llevado a cabo no se han hallado restos arqueológicos por ahora.

Gragera ha pedido "paciencia" a los vecinos por las molestias que puedan generar las obras del aparcamiento subterráneo, que el ayuntamiento cree que se podrán minimizar al utilizarse estructuras prefabricadas, lo que permitirá, una vez colocadas, seguir trabajando en el interior sin causar tantos trastornos.

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La obra incluye la urbanización exterior.