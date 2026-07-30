Gragera sobre la decisión de prohibir la navegación en el Guadiana por el nenúfar: "Es muy drástica"

En sintonía con los dos clubes de piragüismo que funcionan en Badajoz, también su alcalde, Ignacio Gragera, considera «muy drástica» la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de prohibir la navegación en el tramo urbano por la presencia de nenúfar mejicano, y así se lo ha trasladado al presidente del organismo de cuenca, Samuel Moraleda, según ha desvelado este jueves. Gragera señala que la CHG tiene sus razones, que ya ha hecho públicas, pero «me parece que se podría haber solucionado de otra manera y no causar perjuicio».

Aun así, el alcalde confía en que todavía se pueda encontrar una solución. «Desde aquí los invito a que se sienten y encuentren una solución y que ese informe técnico llegue cuanto antes». Se refería Gragera al informe que garantice la seguridad en el río, condición sin la cual la CHG no cambiará de parecer. «Si se ha dado al Club de Piragüismo de Badajoz la consideración de expertos en la materia, quizá deba ser la federación extremeña la que realice ese informe técnico, pueda disipar dudas y permitir la navegación», por lo que animó a abrir vías de comunicación.Esta reunión con la federación ya se ha producido, pero ninguna de las partes quiere informar.

"Hay mucha gente que disfruta del río en verano"

El alcalde incidió en que no es solo una cuestión deportiva, sino recreativa «porque hay mucha gente que disfruta del río en verano». Entiende que es cierto que se tiene que hacer en condiciones de seguridad, pero «yo creo que el río no está peor hoy de lo que estaba el año pasado y afortunadamente no pasó nada», argumentó.

La resolución de la CHG ha afectado a actividades que organiza el ayuntamiento, pues no se han podido desarrollar las que programan las Escuelas Municipales Deportivas de verano. En teoría la prohibición entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero una vez que se ha hecho pública la resolución de la CHG por la peligrosidad, «nosotros no podemos meter a los niños, por mucho que no esté prohibido formalmente, pero si ocurre algo, nos dirían que nosotros lo sabíamos».