Tres empresas optan a terminar la piscina de la margen derecha de Badajoz

El gesto parecía ser de alivio, cuando el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado este jueves que tres han sido las propuestas que se han presentado en el proceso de contratación para terminar las obras de la piscina de la margen derecha, paradas desde hace casi cuatro años. La mesa de contratación se ha reunido esta mañana, pero todavía no ha trascendido su decisión, a la espera del acta. Gragera ha comparecido hoy ante la prensa para hacer balance del curso político y éste ha sido uno de los asuntos que ha destacado, entre muchos otros.

La terminación de las obras de la piscina cubierta y otra exterior proyectadas junto al pabellón Juancho Pérez salió a licitación a principios de junio de este mismo año con un presupuesto de 12.393.683 millones de euros. Del total de la inversión, la Junta de Extremadura aporta 3,9 millones de euros y, el resto, el ayuntamiento. Que se hayan presentado tres empresas supone que la obra tiene muchas posibilidades de salir adelante.

Uno de los licitadores es Añil Servicios Ingeniería y Obras SAU. El segundo es Grulop 21 y AFC Construcciones y Contratas SL. La tercera proposición es la Unión Temporal de Empresas firmada por Magenta S. A. y Senpa S. A. La mesa de licitación se ha reunido hoy para revisar la documentación que se pidió a Magenta para que aclarase si esta empresa pertenece a un grupo empresarial

La piscina de la margen derecha de Badajoz se anunció en 2012, se empezó a construir en 2019 y la obra lleva parada casi cuatro años. Ahora parece que se va a reactivar en cuanto se adjudique la construcción. El alcalde ha recordado que una vez que se firme el contrato con la adjudicataria, tiene un mes para comenzar las obras. El proyecto está ejecutado en un 20% y, según ha recordado hoy Gragera, todo lo construido es aprovechable. El plazo de ejecución es de 20 meses, con lo cual, si se retomase este otoño, podría estar terminada para el verano de 2028, si no hay imprevistos, más de los que ya ha sufrido este proyecto.

¿Cómo serán las instalaciones?

El complejo previsto en la avenida Adolfo Díaz Ambrona contará con una superficie de casi 10.000 metros cuadrados en la que están contemplados vestuarios, gradas, zonas verdes y espacio de aparcamiento. Tendrá una piscina interior olímpica (climatizada) y una zona exterior para verano con una piscina infantil y otra de nado recreativo. Esta fue una de las principales modificaciones que se incluyó en el proyecto modificado, que además descartó el techo retráctil de la piscina climatizada.

La nueva instalación deportiva y recreativa destaca por su "diseño moderno, sostenible y puntero" con instalaciones de primer nivel que pueden disfrutarse todo el año, según la describió el ayuntamiento cuando salió la licitación. El complejo contará con una superficie total construida de 9.786 metros cuadrados. El núcleo principal del recinto lo compondrá una piscina interior climatizada de dimensiones olímpicas. Esta estará acondicionada para el entrenamiento deportivo de gran nivel, el nado recreativo y la organización de competiciones de carácter profesional.

Para responder a las exigencias del deporte de alto rendimiento, las instalaciones estarán dotadas de un equipamiento tecnológico de vanguardia destinado a la gestión de las pruebas. Esto incluye sistemas de cronometraje de alta precisión, infraestructuras de retransmisión televisiva y control técnico, además de una amplia zona de gradas para espectadores y dependencias para jueces de competición, vestuarios y servicios auxiliares.

Más allá de la dotación competitiva, el complejo contará con una oferta acuática que incluye un vaso de calentamiento, así como con infraestructura exterior concebida específicamente para la temporada veraniega. Esta zona estival dispondrá de una piscina de 392 metros cuadrados para el nado libre y recreativo, junto a la cual se situará una piscina infantil.

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