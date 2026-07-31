Campo Maior se prepara para volver a florecer once años después.

Campo Maior se prepara para volver a florecer. En casas, locales y almacenes del municipio, miles de vecinos apuran estos días la elaboración de las últimas flores de papel que, del 8 al 16 de agosto, cubrirán cerca de un centenar de calles. La fiesta de las Flores, conocidas como 'Festas do povo', regresa once años después de su última edición y vuelve a movilizar a generaciones enteras alrededor de una tradición que forma parte de la identidad del pueblo.

Sobre las mesas se acumulan pétalos recortados, alambres, pegamento y piezas ya terminadas. Algunas personas dan forma al papel, mientras otras unen las flores para crear guirnaldas, figuras y grandes estructuras que permanecen ocultas hasta los últimos días. El trabajo comenzó hace casi un año y se ha desarrollado principalmente por las noches, cuando los vecinos terminan sus obligaciones diarias.

Las estructuras florales toman forma antes del montaje en las calles / David Guilherme

Las Festas do Povo no tienen una periodicidad fija. Solo se celebran cuando los propios habitantes consideran que ha llegado el momento. Tras once años de espera, un grupo de vecinos recurrió a las redes sociales para preguntar si Campo Maior quería recuperar la celebración.

La respuesta, según explica João Manuel Rui Nabeiro, presidente de la Asociación de las Festas do Povo, fue unánime. «Las fiestas solamente se hacen cuando el pueblo quiere», resume Nabeiro. A partir de ese respaldo se recuperó una asociación formada por 18 integrantes, se distribuyeron las distintas áreas de organización y comenzaron las conversaciones con los responsables de las calles.

Casi cien calles

La edición de este año alcanzará cerca de cien calles y unos diez kilómetros de recorrido decorado. Más de 7.000 voluntarios participan en una tarea para la que se emplean alrededor de 40 toneladas de papel de colores. El resultado serán millones de flores elaboradas manualmente en una localidad que apenas supera los 8.000 habitantes.

Cada calle decide su propio diseño, elige los colores y reparte las tareas entre los vecinos. Unos cortan, otros moldean, pegan o preparan las estructuras que se colocarán durante los días previos a la inauguración. La fiesta dura nueve jornadas, pero detrás de ella hay meses de reuniones, cansancio y trabajo compartido.

‘Festas do Povo’ Adornos en una calle de Campo Maior / La Crónica de Badajoz

Las calles del casco antiguo concentrarán buena parte de las decoraciones más llamativas. Su trazado estrecho y la cercanía entre las fachadas permiten cubrir el espacio de lado a lado. El secretismo es otro de los elementos esenciales de la fiesta. Cada grupo protege su proyecto y evita enseñar los bocetos o compartir fotografías antes de tiempo. Esa discreción alimenta una rivalidad amistosa entre los vecinos. «Siempre existe esa provocación positiva de decir: mi calle es más guapa que la tuya», señala Nabeiro.

La celebración contará además con la colaboración de colectivos procedentes de distintos puntos de Portugal y España. Participarán representantes de Redondo, Tomares, Vila Nova de Cerveira, Estremoz, Valdelacalzada y San Vicente del Raspeig, que llevará a Campo Maior una de sus tradicionales hogueras.

De padres a hijos

La ausencia de once años no ha impedido que las técnicas se mantengan vivas. El trabajo con el papel continúa transmitiéndose dentro de las familias y entre los propios vecinos. Los niños que apenas recuerdan la edición de 2015 son ahora jóvenes que cortan, pegan y montan flores junto a sus padres y abuelos. «Los más pequeños empiezan viendo y después terminan trabajando. Esto se contagia», explica el presidente de la asociación.

Los jóvenes también participan en la elaboración de las flores de papel que decorarán las calles de Campo Maior / David Guilherme

Esta será la primera edición desde que las Festas do Povo fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2021. El reconocimiento destaca precisamente la participación de la comunidad, la transmisión del conocimiento y la capacidad de la fiesta para reunir al conjunto del municipio.

Una edición especial

La celebración será también la primera sin Manuel Rui Azinhais Nabeiro , fallecido en 2023 a los 91 años. Fundador de Delta Cafés y una de las figuras más influyentes de la historia reciente de Campo Maior. Su recuerdo estará presente en varios puntos del recorrido y, de manera especial, en la calle donde nació, junto a la plaza de la República. Allí se prepara una decoración con su rostro y está prevista una ceremonia en su memoria.

Su hijo, João Manuel Nabeiro, asume ahora la presidencia de la asociación, después de haber participado en anteriores ediciones. Él se presenta como «uno más de la comunidad» y asegura que su responsabilidad consiste en mantener una tradición que pertenece al conjunto del pueblo.

João Manuel Nabeiro, entre flores de papel / David Guilherme

La edición de 2026 incorporará también novedades para afrontar los gastos de organización y facilitar la llegada de visitantes. El acceso a las calles decoradas tendrá un precio de entre ocho y diez euros, según el tipo de entrada, y una aplicación móvil permitirá consultar el mapa y organizar el recorrido.

Nabeiro descarta que la fiesta pueda repetirse el próximo año. Después de meses de trabajo, considera necesario que el pueblo descanse y vuelva a recuperar las ganas de celebrarla. La primera fecha posible sería 2030. «Es necesario que la gente vuelva a tener hambre de fiesta», afirma.

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Hasta entonces, Campo Maior afronta sus últimos días de preparación entre cajas repletas de flores y estructuras aún por terminar. El objetivo, resume Nabeiro, es que quien visite por primera vez el municipio se marche con ganas de regresar a la próxima edición.