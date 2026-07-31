La CHG prohíbe oficialmente la navegación en el tramo urbano del Guadiana en Badajoz

La prohibición temporal de navegar por el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que modifica la normativa sobre navegación en la cuenca e incorpora el cierre de este tramo por motivos de seguridad. La medida entrará en vigor este sábado, 1 de agosto.

La resolución, firmada el pasado 13 de julio por el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, llega después de la polémica generada la pasada semana, cuando el organismo de cuenca anunció la suspensión de la navegación y el Club Piragüismo Badajoz calificó la decisión de "desproporcionada", al considerar que el problema se limitaba al embarcadero y sus inmediaciones y podía solucionarse mediante labores de limpieza.

En el texto publicado en el BOE, la CHG explica que el origen de la decisión fue precisamente una comunicación remitida por el Club Piragüismo Badajoz el 10 de julio, en la que alertaba del riesgo para piragüistas y otros usuarios de deportes acuáticos debido a la proliferación de vegetación acuática y al entramado de raíces bajo el agua, que podría provocar el vuelco de embarcaciones e impedir la salida de los deportistas a la superficie.

El organismo reconoce que viene realizando trabajos de retirada del nenúfar mexicano, la especie invasora predominante en este tramo del río, mediante maquinaria especializada. Sin embargo, sostiene que estas actuaciones de siega tienen como objetivo mantener un canal principal navegable y frenar el crecimiento de la planta, pero no eliminarla de toda la anchura del cauce por cuestión de recursos y medios. Además, añade que el control definitivo de la especie solo será posible cuando se retiren los lodos del fondo donde se desarrolla.

La resolución concluye que los trabajos actuales no permiten eliminar el riesgo denunciado y por cuestión de seguridad, acuerda prohibir temporalmente la navegación y la flotación de cualquier modalidad náutica en el tramo urbano del Guadiana a su paso por Badajoz. La restricción permanecerá vigente hasta que una evaluación técnica determine que existen condiciones seguras para reanudar la práctica de deportes acuáticos.

La prohibición contempla algunas excepciones. Podrán seguir navegando las embarcaciones de la Confederación Hidrográfica destinadas a las labores de control y retirada de la especie invasora, los servicios de emergencia y aquellas embarcaciones que el organismo autorice expresamente para estos mismos fines.

Una decisión que generó rechazo entre los piragüistas

La publicación de la resolución pone fin al periodo de incertidumbre abierto desde que la CHG anunció la medida el pasado 22 de julio. Entonces explicó que el cierre respondía al crecimiento del nenúfar mexicano y a los problemas de seguridad derivados de su expansión.

Un día después, el Club Piragüismo Badajoz mostró públicamente su desacuerdo. La entidad aseguró que nunca había solicitado el cierre del río, sino una actuación urgente de limpieza en la zona del embarcadero para garantizar la salida y entrada de las embarcaciones. A su juicio, la prohibición de navegar en todo el tramo urbano suponía una respuesta excesiva que afectaba tanto a la actividad deportiva como al uso recreativo del río.

Con la publicación de la resolución en el BOE, la medida adquiere ahora carácter oficial y será de obligado cumplimiento desde este sábado. Mientras tanto la confederación continúa los trabajos de control de la vegetación invasora y evalúa la evolución del estado del cauce antes de decidir un eventual levantamiento de la restricción.