El Colegio de Abogados de Badajoz oferta su propio curso de acceso a la abogacía

El Colegio de Abogados de Badajoz impartirá su propio curso oficial de acceso a la profesión de la abogacía y la procura a partir del próximo mes de septiembre. Lo hará, según ha explicado este viernes su decano, Ildefonso Seller, tras un acuerdo con la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo y en colaboración con la Escuela de Prácticas Jurídicas y el Colegio de Procuradores de Badajoz.

De las 40 plazas que se ofertan, ya se han cubierto 15 y el plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 9 de septiembre.

Seller ha presentado este curso, que por primera vez oferta el colegio pacense, junto a José Manuel Rubio Gómez-Caminero, que será su director, y Juan Manuel Yerga, su coordinador. La formación, homologada por el Ministerio de Justicia, se ha concentrado en 9 meses, con clases presenciales y online, que correrán a cargo de profesionales «con una dilatada experiencia», según ha destacado.

El decano ha mostrado su satisfacción por asumir este reto en el que llevan trabajando desde hace un año y medio, cuando la Universidad de Extremadura (Uex) dio por terminado el acuerdo con el colegio de Abogados de Badajoz y decidió, por motivos «económicos», impartir el máster de la abogacía únicamente en una sede, la de Cáceres, con la Facultad de Derecho y los colegios de abogados y procuradores cacereños.

"Descorazonados"

Seller ha reconocido que tras la decisión de la Uex, que aún hoy no entienden ni desde el punto de vista estratégico ni financiero, se sintieron "descorazonados" por ver cómo se privaba de esta formación a la "mayor provincia de España. Por ello, sus esfuerzos se centraron en buscar fórmulas para retomar la formación de los futuros letrados hasta encontrarla con este acuerdo con la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo.

En este sentido, Gómez-Caminero ha destacado este nuevo curso habilitante mantiene los estándares de calidad, pese a que se condensa la formación en 9 meses (el máster es de año y medio), lo que permitirá a los alumnos colegiarse antes de la mano de "profesionales de alta garantía".

Por su parte, Yerga ha añadido que el curso se impartirá en la sede del Colegio de Abogados, la única que cuenta con una sala de vistas para celebrar juicios simulados, una formación que se completará con prácticas en despachos de abogados y en los propios juzgados. "Eso nos diferencia de otros cursos que se imparten en facultades y es algo que hay que resaltar", ha dicho.

El importe del curso es de 2.900 euros, con posibilidad de un único pago o financiación con entidades bancarias colaboradores.

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Las clases, de mañana y tarde, comenzarán la segunda quincena de septiembre y se desarrollarán hasta junio de 2027.