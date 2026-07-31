La federación vecinal de Badajoz ve "muy triunfalista" el balance del curso de Gragera: "Obvia el abandono que sufren los barrios"

Un día después de que el alcalde, Ignacio Gragera, compareciera ante la prensa para hacer balance del curso, la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha criticado la valoración "triunfalista" que ha hecho de su gestión, porque ha obviado "el abandono que sufren los barrios".

A través de un comunicado, la federación ha criticado que el alcalde haya "pasado por encima" de proyectos comprometidos desde 2023 con las asociaciones de vecinos que siguen a la espera y ha lamentado no haberse podido reunir con él estos años para abordar esos "compromisos".

"Hoy en Badajoz se invierte por las partidas contempladas por los fondos europeos recibidos y que se recibirán durante el próximo año", afirma el colectivo, que recuerda que en los dos últimos ejercicios las privatizaciones de servicios municipales ha sido "la característica" de la gestión del equipo de gobierno. "Hoy casi podríamos decir que la gestión de servicios que afectan directamente a la ciudadanía en los barrios, a excepción de la Policía Local, se encuentra externalizada, como le gusta decir al alcalde y alrededor de 30 millones de euros son lo que nos está costando", denuncia.

A ello suma la aprobación de la ordenanza del 'basurazo' y reprocha que no se haya estudiado, como se dijo, la reducción del IBI para compensar la parte de la recogida que se paga con ese impuesto. "Este año podría haber tenido oportunidad de su reducción, pero el Alcalde ha demostrado que su afán recaudador es la característica de su gestión", critica la federación vecinal en su comunicado.

Los vecinos recuerdan que llevan años reivindicando un plan de infraestructuras, por las continuas averías en la red de agua debido a "su antigüedad y por los problemas de capacidad y conservación" y denuncian el "abandono" de muchas calles y aceras. Por ello, reclaman una actuación integral "urgente" y denunciando el "abandono" de muchas calles y aceras.

Proyectos "olvidados"

Asimismo, reprochan que hayan caído en el olvido proyectos como el aparcamiento subterráneo de Valdepasillas y su centro cívico, la remodelación de las infraestructuras deportivas en los barrios de la ciudad y parques infantiles comprometidos, como las de los parques José Perez Jiménez o el La Granadilla, las sedes para las asociaciones vecinales de la Urbanización Guadiana, La Pilara, y Cuartón Cortijo o la declaración de Badajoz como Municipio de Gran Población, que configuraba un nuevo modelo de ciudad más participativa. "Se ha olvidado totalmente".

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La federación acusa a Gragera de no contar con el movimiento vecinal como "agente colaborador" y de actuar a base de decretos sin "ser negociados ni comunicados" - como el bando que regula las fiestas de las barriadas, que obliga a las asociaciones de vecinos "a contratar como si fuésemos empresas privadas"- y lo insta a escuchar a las asociaciones para que haya "equilibro e igualdad en los barrios y entre la ciudadanía".