Agenda cultural
Los grandes éxitos de Manuel Carrasco vuelven a sonar esta noche en Badajoz
Próxima Parada ofrece un recorrido por el repertorio del artista onubense
El concierto comenzará a las 22.00 horas en la terraza del López de Ayala
Próxima Parada, la banda sevillana que rinde homenaje a Manuel Carrasco, recala hoy en la terraza del Teatro López de Ayala dentro del ciclo Otras Músicas. El concierto, previsto para las 22.00 horas, ofrecerá un recorrido de alrededor de 90 minutos por algunos de los grandes éxitos del artista onubense, en un espectáculo concebido para acercar al público la esencia de uno de los cantautores más populares del panorama musical español.
La formación está integrada por cinco músicos -batería, bajo, guitarra solista, teclados y voz con guitarra acústica- y cuenta con una cuidada puesta en escena que busca recrear el universo musical de Manuel Carrasco. Con dos discos en el mercado, Próxima Parada ha consolidado un directo en el que repasa algunas de las canciones más conocidas del cantante, ofreciendo una experiencia especialmente pensada para sus seguidores.
Uno de los principales atractivos del espectáculo es la interpretación de Matías Fernández, encargado de la voz principal y la guitarra acústica. Natural de Isla Cristina, la misma localidad que Manuel Carrasco, el vocalista logra reproducir con gran fidelidad el timbre y los matices del artista, un aspecto que se ha convertido en una de las señas de identidad del tributo. Su interpretación, unida al trabajo del resto de la banda, crea una atmósfera que busca trasladar al público la emoción de las actuaciones del cantante onubense.
Un espectáculo, cuidado al detalle
Junto a Fernández actúan Carlos Morillas, a la batería; Abraham, a los teclados y el piano; Fredy, al bajo eléctrico; y Javi, a la guitarra eléctrica. Los cinco músicos, todos con amplia trayectoria sobre los escenarios, conforman una formación que cuida cada detalle del espectáculo para ofrecer un homenaje fiel al repertorio de Manuel Carrasco.
El concierto forma parte de la programación estival del teatro López de Ayala y las entradas, con un precio desde 15 euros, continúan disponibles para quienes deseen disfrutar de este tributo dedicado a uno de los artistas más aclamados del pop español de los últimos años.
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