El Museo Luis de Morales de Badajoz reabre al público este sábado tras la adjudicación del nuevo contrato de seguridad

El Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz recuperará este sábado su funcionamiento habitual después de permanecer cerca de un mes con su actividad limitada por la ausencia del servicio de seguridad. El Ayuntamiento de Badajoz ha confirmado a este diario que el espacio cultural de la plaza de Santa María volverá a abrir con normalidad al público general tras la incorporación de los vigilantes, una vez adjudicado el nuevo contrato.

Fuentes municipales precisan que "mañana ya vuelve el museo a la normalidad, porque ya se incorpora de nuevo la seguridad". El servicio ha vuelto a ser adjudicado a la empresa Secoex, la misma compañía que lo venía prestando durante los últimos ocho años.

Un mes con acceso restringido

El museo alteró su funcionamiento el pasado 19 de junio, coincidiendo con el inicio de la Feria de San Juan, cuando expiró el contrato integral de seguridad del edificio. La falta de un sistema de protección obligó a cerrar las puertas a la visita libre y al público general, aunque el recinto no dejó de desarrollar por completo su programación.

Desde el ayuntamiento insistieron entonces en que el cierre era únicamente parcial y que las actividades previstas se mantenían. De hecho, durante estas semanas el museo ha acogido algunas iniciativas ya programadas, como visitas guiadas, mientras desde la concejalía de Cultura se realizaba el seguimiento de la tramitación del nuevo contrato.

En este sentido, fuentes municipales recuerdan que "el museo no ha estado cerrado al completo nunca. Siempre se dijo que no afectaba ni a las exposiciones ni a las actividades programadas". Asimismo, el consistorio aseguró durante el proceso que trabajaba para que la nueva adjudicación se resolviera "en el menor plazo posible".

Con la incorporación del servicio de vigilancia, el espacio cultural inaugurado en 2003, recupera ahora su horario y condiciones habituales de acceso, poniendo fin a una situación excepcional que se ha prolongado durante aproximadamente un mes.

Críticas del PSOE por la gestión del contrato

El cierre parcial del museo también provocó críticas desde la oposición. El Grupo Municipal Socialista responsabilizó al equipo de gobierno de la situación al considerar que existió una "falta de previsión" en la renovación del contrato de seguridad.

Tal y como informó La Crónica de Badajoz, la portavoz socialista, Silvia González, sostuvo que la documentación principal del expediente se fechó entre el 21 de mayo y el 2 de junio, mientras que la licitación no se publicó hasta el 15 de junio, apenas tres días antes de que expirara el contrato vigente.

A juicio del PSOE, ese calendario hacía inevitable la interrupción del servicio. "Con ese calendario, el cierre temporal del Museo Luis de Morales no fue una sorpresa administrativa: era una consecuencia previsible", reprochó la portavoz socialista.

El ayuntamiento, por su parte, defendió durante todo el proceso que la incidencia no afectó al desarrollo de las exposiciones ni a la programación cultural prevista y que el objetivo era restablecer la normalidad cuanto antes.

Horario de verano

Los visitantes podrán volver a disfrutar de la totalidad de los espacios del museo en su horario habitual de verano: de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas y los sábados y domingos, de 9.30 a 14.30 horas.

El museo ofrece actualmente dos propuestas expositivas de acceso gratuito. En la sala de exposiciones puede visitarse la muestra "Pinceladas de nuestra tierra", del artista Ramón Fernández Díez, mientras que desde mañana el patio del museo acogerá la exposición "Sentimientos", de Juan José Lozano.

El patio central del Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz. / Santi García

Desde la concejalía de Cultura animan a pacenses y visitantes a acercarse al museo y "disfrutar de la actividad programada y de estas dos exposiciones temporales, que enriquecen la oferta cultural de la ciudad durante los meses de verano".