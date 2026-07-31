Nuevas pintadas en la sede del PSOE de Badajoz: "Pedro Sánchez, traidor" y "Moros no"

La sede del PSOE en Badajoz, en Ronda del Pilar, ha amanecido este viernes con nuevas pintadas. No es la primera vez que ocurre y los mensajes atacan al presidente del Gobierno y a los migrantes. "Pedro Sánchez, traidor" y 'Moros no' son las dos frases que se pueden leer en la fachada del edificio.

La secretaria local del PSOE y portavoz municipal en el ayuntamiento, Silvia González, ha denunciado a través de las redes sociales este nuevo ataque.

"Hemos perdido la cuenta de las veces que han atacado nuestra sede. Y esta noche, nos ha tocado de nuevo. Y esto no es casualidad: llevan demasiado tiempo sembrando el odio con bulos y mentiras que deshumanizan al diferente. Luego, algunas personas, se sorprenden cuando ese odio deja de ser un simple discurso y se convierte en pintadas, amenazas o insultos", ha escrito.

"Ni un paso atrás"

González tira de ironía para criticar este nuevo acto vandálico: "Habéis ensuciado una fachada, sí señor. ¡Qué gran victoria revolucionaria! Qué valientes sois esos que no tenéis ni un solo argumento en la boca y tenéis que salir a pintar el odio en las paredes porque no os da el cerebro para sostener un debate de más de tres minutos cara a cara". Y también advierte de que no sirven de nada estos ataques ni van a cambiar sus ideales. "Ya os gustaría que cuatro borrones borrasen más de siglo y medio de lucha. Ya os gustaría que el miedo nos hiciese agachar la cabeza o dar un solo paso atrás en la defensa de una sociedad plural, diversa (si, esa diversidad que os da tanto miedo), tolerante y justa", dice la secretaria general del PSOE local a el o los autores.

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"Así que coged otro bote de pintura si queréis. Volveremos a limpiar la pared. Y al dia siguiente, volveremos a hacer exactamente lo mismo que llevamos haciendo desde hace 147 años: dar la cara por nuestros ideales de frente, con la palabra, la democracia y el respeto. Aquí estamos. Y aquí vamos a seguir. Ni un paso atrás", concluye González.