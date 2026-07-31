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En Ronda del Pilar

Nuevas pintadas en la sede del PSOE de Badajoz: "Pedro Sánchez, traidor" y "Moros no"

Los socialistas achacan estos actos a los mensajes de "odio" y los bulos y advierten de que no los amedrentarán

Pintadas en la fachada de la sede del PSOE de Badajoz, en Ronda del Pilar.

Pintadas en la fachada de la sede del PSOE de Badajoz, en Ronda del Pilar. / LA CRÓNICA

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La sede del PSOE en Badajoz, en Ronda del Pilar, ha amanecido este viernes con nuevas pintadas. No es la primera vez que ocurre y los mensajes atacan al presidente del Gobierno y a los migrantes. "Pedro Sánchez, traidor" y 'Moros no' son las dos frases que se pueden leer en la fachada del edificio.

La secretaria local del PSOE y portavoz municipal en el ayuntamiento, Silvia González, ha denunciado a través de las redes sociales este nuevo ataque.

"Hemos perdido la cuenta de las veces que han atacado nuestra sede. Y esta noche, nos ha tocado de nuevo. Y esto no es casualidad: llevan demasiado tiempo sembrando el odio con bulos y mentiras que deshumanizan al diferente. Luego, algunas personas, se sorprenden cuando ese odio deja de ser un simple discurso y se convierte en pintadas, amenazas o insultos", ha escrito.

"Ni un paso atrás"

González tira de ironía para criticar este nuevo acto vandálico: "Habéis ensuciado una fachada, sí señor. ¡Qué gran victoria revolucionaria! Qué valientes sois esos que no tenéis ni un solo argumento en la boca y tenéis que salir a pintar el odio en las paredes porque no os da el cerebro para sostener un debate de más de tres minutos cara a cara". Y también advierte de que no sirven de nada estos ataques ni van a cambiar sus ideales. "Ya os gustaría que cuatro borrones borrasen más de siglo y medio de lucha. Ya os gustaría que el miedo nos hiciese agachar la cabeza o dar un solo paso atrás en la defensa de una sociedad plural, diversa (si, esa diversidad que os da tanto miedo), tolerante y justa", dice la secretaria general del PSOE local a el o los autores.

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"Así que coged otro bote de pintura si queréis. Volveremos a limpiar la pared. Y al dia siguiente, volveremos a hacer exactamente lo mismo que llevamos haciendo desde hace 147 años: dar la cara por nuestros ideales de frente, con la palabra, la democracia y el respeto. Aquí estamos. Y aquí vamos a seguir. Ni un paso atrás", concluye González.

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