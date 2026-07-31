El PSOE exige explicaciones por el desmontaje de la pérgola vegetal de la avenida de Huelva de Badajoz

Las obras de la avenida de Huelva han abierto un interrogante sobre el futuro de uno de sus elementos más característicos. El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz que aclare cuál será el futuro de la histórica pérgola vegetal de la avenida, desmontada en el marco de las obras de remodelación que se ejecutan en la zona. Según sostiene el PSOE, tras revisar la documentación del expediente de contratación, el proyecto prevé el desmontaje total de las pérgolas, aunque, según afirma, no especifica de forma clara que estas vayan a ser repuestas al finalizar la actuación.

Los socialistas explican que se desplazaron hasta la avenida de Huelva para comprobar el avance de las obras. Durante la visita, según relatan, uno de los trabajadores les indicó que el desmontaje de una de las pérgolas respondía a la necesidad de facilitar el giro de la maquinaria utilizada en la actuación, motivo por el que la estructura situada en el lado opuesto permanece, por el momento, en su ubicación.

Sin embargo, la portavoz socialista, Silvia González, asegura que el análisis de la documentación técnica les lleva a una conclusión distinta. Según denuncia el PSOE, el proyecto recoge expresamente el desmontaje de todas las pérgolas existentes, aunque no han localizado ninguna referencia que garantice su reinstalación una vez concluyan las obras.

"La avenida de Huelva no tenía simplemente una pérgola. Durante décadas ha contado con una glicinia que, además de proporcionar sombra, formaba parte de la imagen de este paseo y era uno de los elementos vegetales más reconocibles de la avenida. Si el desmontaje estaba previsto en el proyecto, lo lógico es que el ayuntamiento explique ahora si la pérgola y la glicinia volverán a ocupar su lugar cuando terminen las obras", afirma González.

Críticas a la planificación

El PSOE considera que cualquier actuación urbanística debería preservar, siempre que sea posible, los elementos que aportan valor a los espacios públicos. En este sentido, la formación plantea si durante la redacción del proyecto se estudiaron alternativas que hubieran permitido reducir el impacto sobre este conjunto vegetal.

Asimismo, Silvia González sostiene que las ciudades necesitan cada vez más espacios de sombra y zonas verdes consolidadas, especialmente ante el incremento de las altas temperaturas durante el verano.

"No estamos hablando únicamente de una estructura metálica. Estamos hablando de un elemento que llevaba décadas dando sombra, haciendo más agradable este paseo y formando parte de la imagen de la avenida. Ese valor también debe tenerse en cuenta cuando se planifican las obras", señala la portavoz socialista.

"Falta de información a la ciudadanía"

Los socialistas aseguran que el desmontaje ha provocado preocupación entre numerosos vecinos, una reacción que, según indican, también se ha trasladado a las redes sociales, donde se han sucedido comentarios sobre la desaparición de uno de los elementos más característicos de la avenida.

En este contexto, Silvia González critica lo que considera una falta de información por parte del Gobierno municipal.

"Una actuación de estas características, que afecta a un elemento tan conocido por la ciudadanía, debía haberse explicado antes. El Ayuntamiento no solo tiene que ejecutar las obras; también tiene la obligación de informar con transparencia, explicar sus decisiones y evitar una preocupación innecesaria entre los vecinos y vecinas", concluye.