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Sigue la instrucción del caso

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas será el 14 de septiembre

El mayor de los dos hermanos detenidos por su muerte solicita la libertad provisional para participar

Los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas tras su detención, el pasado mes de marzo.

Los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas tras su detención, el pasado mes de marzo. / LA CRÓNICA

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L. C. B.

Badajoz

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, aunque dependerá de la participación de los investigados, que tienen que aceptar colaborar de manera voluntaria.

Ese día, según informa Efe, no solo está prevista la reconstrucción, sino también la grabación del recorrido que realizó José Antonio Meneses, el hijo menor de Francisca Cadenas, la noche de la desaparición y una inspección en la vivienda de los dos hermanos detenidos donde se encontraron sus restos óseos para comprobar la existencia o no de un pozo.

La participación de los dos investigados, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado mes de marzo, no está confirmada ya que la defensa de Manuel G., el hermano mayor de los dos detenidos por el crimen de su vecina, ha solicitado su puesta en libertad para poder intervenir en la reconstrucción.

La abogada de la familia ya ha presentado su oposición a esta solicitud de libertad provisional, postura que también comparte el ministerio fiscal.

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La investigación por el crimen de Francisca Cadenas tras el hallazgo de sus restos el 11 de marzo de 2026, nueve años después de su desaparición, continuará así en su fase de instrucción, que hasta ahora se ha centrado en la práctica de declaraciones testificales y el desarrollo de informes periciales.

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