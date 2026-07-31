Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz

Los cambios en el tráfico por el inicio de las obras del nuevo aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas estarán vigentes desde el próximo lunes y afectan a vehículos y a los autobuses urbanos que transiten por este entorno.

Ya han comenzado las catas arqueológicas previas -sin que hasta ahora hayan aparecido restos de valor- y se han señalizado temporalmente las calles Joaquín Costa, la glorieta de los Tres Poetas y el entorno de puerta de Palmas para favorecer la fluidez de la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

A partir de este lunes, el tráfico se cortará el tráfico en la Ronda Reina Sofía y los vehículos serán desviados por Joaquín Costa.

Tras esta primera fase, según han informado fuentes municipales, comenzarán las actuaciones de mayor envergadura, entre ellas el desvío definitivo de los servicios afectados, la demolición de aceras y calzadas, el trasplante del arbolado que sea viable, la retirada de los ejemplares que no puedan conservarse y el inicio de la excavación necesaria para ejecutar el aparcamiento.

Con el objetivo de no interrumpir la movilidad durante las obras, el ayuntamiento ha diseñado una nueva ordenación del tráfico que permitirá mantener la conexión entre ambas márgenes del Guadiana mediante itinerarios alternativos.

Itinerarios alternativos

Así, desde la plaza de los Reyes Católicos se podrá cruzar puerta de Palmas y girar a la izquierda hacia la avenida de Entrepuentes para acceder al puente de la Universidad.

Además, será posible continuar por Joaquín Costa hasta la glorieta de los Tres Poetas para enlazar con la Ronda de Circunvalación, el puente de la Autonomía o acceder hacia la alcazaba y la plaza de San José por Suárez de Figueroa. Como principal restricción, se prohibirá el giro a la izquierda desde el cruce de Joaquín Costa con Luis de Morales para incorporarse directamente a la Ronda de Circunvalación.

Los vehículos que lleguen desde la Ronda de Circunvalación o el puente de la Autonomía a la glorieta de los Tres Poetas únicamente podrán salir en dirección a Joaquín Costa, sentido Plaza de Reyes Católicos. Para acceder a la alcazaba o la plaza de San José será necesario completar la glorieta y realizar el recorrido habilitado por la Ronda de Circunvalación y la calle Luis de Morales.

Del mismo modo, los conductores que desciendan desde la plaza de San José, la alcazaba o la calle Luis de Morales podrán incorporarse hacia la Circunvalación en dirección San Roque o continuar por Joaquín Costa para acceder al puente de la Autonomía o regresar a la Plaza de Reyes Católicos. También se mantendrá el acceso a esta plaza desde la avenida de Entrepuentes para los vehículos procedentes del puente de la Universidad y la BA-20.

Transporte urbano: recorridos y paradas afectadas

En cuanto al transporte urbano, las obras afectarán temporalmente a las líneas 6, 6F, 11, 18 y 18F, así como a las tres primeras expediciones de la línea 13 en sentido Valdebótoa. Todas ellas sustituirán el recorrido habitual por la Ronda Reina Sofía, la glorieta de los Tres Poetas y el puente de la Autonomía por un itinerario alternativo que discurrirá por la avenida de Entrepuentes, el puente de la Universidad y la avenida Adolfo Díaz Ambrona.

En sentido San Fernando, Gurugú, campus universitario y alcazaba, los autobuses se desviarán desde la plaza de Reyes Católicos por la avenida de Entrepuentes, cruzarán el Guadiana por el puente de la Universidad y continuarán por la avenida Adolfo Díaz Ambrona hasta reincorporarse a sus recorridos habituales en la rotonda de Cuatro Caminos. En sentido contrario, el itinerario será el inverso, accediendo desde Cuatro Caminos por la avenida Adolfo Díaz Ambrona, el puente de la Universidad y la avenida de Entrepuentes hasta la plaza de los Reyes Católicos.

Con respecto a las paradas de cada una de las líneas, en la 6 y 6F (Las Vaguadas-Gurugú) no se suprime ninguna parada en sentido Gurugú y se incorpora la parada número 53 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona. En sentido Las Vaguadas, queda fuera de servicio la parada número 19 de la calle Nuestra Señora de Bótoa y se habilitan las paradas número 52 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona y número 237 de la avenida Santa Marina (Entrepuentes).

La línea 11 (Estación de Autobuses-Alcazaba) no se deja ninguna parada fuera de servicio en sentido Alcazaba y se incorpora la número 53 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona. En sentido estación de autobuses tampoco se suprime ninguna y se añaden la número 52 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona y número 237 de la avenida Santa Marina (Entrepuentes).

En cuanto a las líneas 18 y 18F (Cerro Gordo-Facultad de Medicina), en sentido a la Facultad de Medicina queda fuera de servicio la parada número 18, situada en la glorieta Adolfo Suárez-puente de la Autonomía, y se incorpora la parada número 53 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona, mientras que en sentido Cerro Gordo, queda sin uso la número 19 de la calle Nuestra Señora de Bótoa y se habilitan como alternativas la número 52 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona y la número 237 de la avenida Santa Marina (Entrepuentes).

Comprensión

El Ayuntamiento de Badajoz ha pedido a los ciudadanos "comprensión" ante las molestias que puedan causar estos cambios temporales en el tráfico, que son necesarios para ejecutar una actuación de esta envergadura.

En este sentido, el concejal de urbanismo, Carlos Urueña, ha subrayado que se trata de una obra "fundamental" para el Casco Antiguo, ya que dotará de 170 nuevas plazas de aparcamiento en una zona carente de estacionamientos debido "a la morfología propia de sus calles".

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La inversión en el nuevo parking subterráneo es de más de 4,8 millones de euros y el plazo de ejecución de los trabajos, de 14 meses.