Estos son los planes que puedes hacer en Badajoz este fin de semana

Este fin de semana, Badajoz podrá disfrutar de espectáculos y actividades diferentes pensadas para todos los públicos.

Viernes 31 de julio

La terraza del teatro López de Ayala ofrece un tributo a Manuel Carrasco de la mano de Próxima Parada, una banda de Sevilla formada por cinco músicos con una amplia trayectoria de homenajes al artista pop más aclamado de los últimos tiempos. El vocalista, Matías Fernández, natural de Isla Cristina como Carrasco, logra una interpretación vocal que capta a la perfección el timbre y los matices del artista original, creando una atmósfera única. El concierto da comienzo a las 22.00 horas. Las entradas, todavía disponibles, se pueden obtener en la taquilla física o en la página web del teatro por un coste a partir de 15 euros.

A través del programa cultural 'La ciudad encendida', se lleva a cabo en Puerta del Pilar una performance titulada 'Thalassa: Hijos del Mar'. En este espectáculo la fantasía de la mitología griega y la magia del circo se combinan para contar la historia de cómo un arcano Tritón y una enigmática Nereida emergen de las profundidades en busca de aventuras. La actuación, dirigida a todos los públicos, comienza a las 22.00 horas. El acceso es libre y totalmente gratuito.

Para los amantes del deporte, 'La ciudad encendida' también ofrece yoga en la hora azul. A las 21.00 horas se podrá disfrutar de una sesión de este deporte en las ruinas de las ermitas de la Alcazaba al atardecer. Las inscripciones a la actividad se hacen a través de la página web de turismo del ayuntamiento.

Sábado 1 de agosto

Como cada primer sábado de mes, se celebra el rastro de artesanía y antigüedades en las calles San Juan, Moreno Zancudo y en la Plaza Alta. El mercado organizado por la asociación de empresarios y comerciantes del Casco Antiguo de Badajoz se desarrolla a lo largo de la mañana de 10.30 a 14.00 horas.

Los amantes de la música cubana tienen una cita el sábado en la terraza del teatro López de Ayala. La cantante Carolina González, procedente de Cuba, ofrece un concierto titulado 'Paseando por La Habana' en el que hace un recorrido por grandes clásicos del repertorio cubano y latino como son algunos boleros, sones, salsas y canciones inolvidables que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. El espectáculo da inicio a las 22.00 horas. Las entradas, todavía disponibles, se pueden obtener en la taquilla física o en la página web del teatro por un coste a partir de 15 euros.

Siguiendo con la programación de 'La ciudad encendida', Raquel Sandes da un concierto en el foso de Puerta Palma. La cantante ofrece en su actuación un viaje de ida y vuelta por las raíces de la música popular y el folklore hispano-luso. El espectáculo comienza a las 22.00 horas. El acceso es libre y gratuito.

Además, Fundación Caja Badajoz presenta otro concierto en las 'Noches Musicales de la RUCAB'. Esta vez los protagonistas de la velada serán los Furriones, agrupación extremeña que destaca por sus espectaculares coros y su rica instrumentación de cuerdas sobre el escenario.‌ La actuación tiene lugar a las 22.00 horas en la residencia universitaria de Fundación Caja Badajoz. La entrada, para todos los públicos, es libre hasta completar aforo.

Por último, cualquiera que quiera descubrir más sobre la historia de la ciudad puede asistir a una visita guiada nocturna a la catedral. Esta especial visita ofrece una perspectiva diferente a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El recorrido incluye espacios que no se visitan habitualmente y culmina a 41 metros de altura con una panorámica de la ciudad. La entrada se realiza por la puerta del cordero. La actividad comienza a las 22.00 horas y tiene una tarifa única de 10 euros.

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Domingo 2 de agosto

El programa del ayuntamiento 'La ciudad encendida' ofrece la última sesión de yoga en la hora azul. Esta vez la actividad se realiza al amanecer, a partir de las 7.00 horas, en la puerta del Alpéndiz. Las inscripciones a la actividad se hacen a través de la página web de turismo del ayuntamiento. Además, se realiza a las 21.00 horas una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal.