Última hora
Alarma en el barrio de Huerta Rosales de Badajoz por un incendio con varios focos junto al antiguo ITI
El fuego se ha originado esta tarde en una zona de pastizal, donde numerosos vecinos han intentado contener las llamas hasta la llegada de los bomberos
Un incendio en Badajoz declarado este sábado en los pastos situados junto al antiguo ITI, en la barriada de Huerta Rosales, apunta a haber sido provocado. Las primeras informaciones indican que las llamas presentan al menos seis focos distintos, un hecho que refuerza la hipótesis de un origen intencionado.
Según ha podido saber este diario, el fuego se localiza por debajo del supermercado Mercadona, en una zona de pastizal. Hasta el lugar se han desplazado numerosos vecinos, mientras que trabajadores del Centro Hermano han salido para intentar contener las llamas con los medios a su alcance hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Los bomberos ya se encuentran en la zona para hacerse cargo de la extinción del incendio. Por el momento, no consta que haya personas heridas ni vehículos afectados, aunque la evolución del fuego mantiene en alerta a los residentes del entorno.
- La Audiencia de Badajoz archiva por segunda vez la causa del cupón de los 17 millones de euros: no hay pruebas de extorsión
- Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
- La sorpresa mejor guardada de Castelar: así es la casita del 'Ratón Pérez' que ilusiona a los niños de Badajoz
- Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas
- Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
- Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
- La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación