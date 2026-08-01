Alarma en el barrio de Huerta Rosales de Badajoz por un incendio con varios focos junto al antiguo ITI

Un incendio en Badajoz declarado este sábado en los pastos situados junto al antiguo ITI, en la barriada de Huerta Rosales, apunta a haber sido provocado. Las primeras informaciones indican que las llamas presentan al menos seis focos distintos, un hecho que refuerza la hipótesis de un origen intencionado.

Según ha podido saber este diario, el fuego se localiza por debajo del supermercado Mercadona, en una zona de pastizal. Hasta el lugar se han desplazado numerosos vecinos, mientras que trabajadores del Centro Hermano han salido para intentar contener las llamas con los medios a su alcance hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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Los bomberos ya se encuentran en la zona para hacerse cargo de la extinción del incendio. Por el momento, no consta que haya personas heridas ni vehículos afectados, aunque la evolución del fuego mantiene en alerta a los residentes del entorno.