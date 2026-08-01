El alcalde de Badajoz acusa al Ministerio de eludir su responsabilidad sobre la BA-20 y rechaza su negativa al soterramiento

El Ayuntamiento de Badajoz ha mostrado su desacuerdo con la respuesta remitida por el Ministerio de Transportes al considerar que "no se ajusta a la realidad de la ciudad ni a los precedentes existentes en actuaciones similares". Así responde el alcalde, Ignacio Gragera, a la carta enviada por la Dirección General de Carreteras, en la que el departamento ministerial rechaza impulsar el soterramiento de la BA-20, conocida popularmente como "la autopista" y emplaza al consistorio a solicitar la cesión del tramo.

Gragera argumenta que, "mientras la BA-20 continúe siendo una carretera de titularidad estatal, corresponde al Ministerio adecuarla a las necesidades actuales y, una vez realizada esa intervención, proceder a su cesión al ayuntamiento si entiende que ha adquirido un carácter urbano".

El alcalde recuerda que desde el primer momento el ayuntamiento ha defendido el soterramiento como "la mejor solución para eliminar la barrera que supone esta infraestructura" y, por ello, llegó a plantear su cofinanciación "a pesar de no ser una competencia municipal".

Asimismo, rechaza la tesis del Ministerio de que la BA-20 ya tenga carácter urbano y sostiene que "basta conocer la realidad de Badajoz para comprobar que se trata de una infraestructura que mantiene las características propias de una vía estatal".

Gragera recuerda el caso de Ricardo Carapeto

Gragera añade que la postura del Ministerio contradice actuaciones desarrolladas por la propia Administración General del Estado en otros puntos del país. Como ejemplo, señala que "en Badajoz existe un precedente claro con la avenida Ricardo Carapeto, cuya transformación fue financiada íntegramente por el Ministerio antes de su cesión al ayuntamiento", al tiempo que recuerda que en otras ciudades el Estado ha asumido actuaciones de adecuación en carreteras de su titularidad antes de transferirlas a las administraciones locales cuando estas han quedado integradas en la trama urbana.

Por ello, el alcalde defiende que "el ayuntamiento ha planteado una solución, ha mostrado voluntad de colaboración e incluso ha ofrecido cofinanciar una actuación que no le corresponde ejecutar" y concluye que "es el Ministerio quien ha decidido no asumir esa intervención y quien descarta cualquier actuación sobre una infraestructura que sigue siendo de su titularidad".

La respuesta del ayuntamiento llega después de que el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, remitiera una carta al alcalde en la que insiste en que la vía adecuada para avanzar pasa por la cesión del tramo urbano de la BA-20 al consistorio. En el escrito, el Ministerio recuerda que ya respondió en octubre de 2025 a una comunicación anterior del ayuntamiento y sostiene que el tramo "ha adquirido un marcado carácter de vía urbana", por lo que considera que su permanencia en la Red de Carreteras del Estado "carece en la actualidad de justificación funcional".

En la carta, el Ministerio argumenta además que actuaciones como el soterramiento "no resultan compatibles con los criterios que rigen la planificación y gestión de la Red de Carreteras del Estado", al entender que este tipo de intervenciones encajan "de manera más adecuada en el ámbito de competencias municipales".

Noticias relacionadas

Por ello, plantea que sea el ayuntamiento quien inicie la tramitación de la solicitud de cesión del tramo y señala que, una vez formalizada esa transferencia, el consistorio podría abordar las soluciones urbanísticas que considere más adecuadas para integrar la vía en la ciudad.