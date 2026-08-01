El conflicto por la baja presión del agua en María Auxiliadora llega a Facua: "El Ayuntamiento de Badajoz debe actuar cuanto antes"

El conflicto en María Auxiliadora da un paso más. La organización de consumidores Facua Extremadura ha exigido al Ayuntamiento de Badajoz que garantice el suministro de agua "en las condiciones de calidad exigibles" en la barriada, tras las continuas quejas vecinales por la baja presión y los cortes de abastecimiento que se prolongan desde hace meses.

La asociación considera que, con independencia del origen de la avería, el consistorio debe actuar con urgencia para localizar el problema y restablecer un servicio que califica de "esencial". Además, reclama que informe sobre cómo compensará a los afectados por el tiempo durante el que no han recibido el suministro en condiciones adecuadas.

Facua señala que los vecinos denuncian que la presión del agua que llega a sus viviendas "es del todo insuficiente" y que los continuos cortes les impiden desarrollar con normalidad actividades cotidianas básicas. La organización lamenta que, pese a las reclamaciones presentadas por los residentes desde mediados del pasado mes de junio, ni el ayuntamiento ni la empresa concesionaria, Aqualia, les hayan trasladado hasta la fecha una respuesta sobre las actuaciones previstas para resolver la situación.

"Con independencia de cuál sea el origen de la problemática, los afectados llevan meses sin poder disfrutar del suministro de agua en las condiciones de calidad exigibles, por lo que el ayuntamiento debe poner en marcha las medidas que sean necesarias para determinar y localizar fehacientemente el problema y solventarlo con la mayor urgencia", sostiene Facua.

La asociación recuerda además que la normativa autonómica establece que las administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población al agua destinada al consumo humano. Asimismo, considera que la situación "podría solventarse con mayor celeridad" si se hubiera desarrollado reglamentariamente la Ley 1/2023, un paso que califica de "imprescindible" para evitar que problemas de este tipo se prolonguen en el tiempo.

Aqualia apunta a un tramo antiguo de la red

Según explica Facua, la propia empresa suministradora ha trasladado a los vecinos que el origen de las incidencias podría encontrarse en la antigüedad de la red de abastecimiento, especialmente en las tuberías de fibrocemento situadas entre la barriada de María Auxiliadora y la avenida Damián Téllez, donde podría existir una fuga oculta.

Esa explicación coincide con la ofrecida por Aqualia a este diario el pasado mes de junio. Entonces, la concesionaria defendió que la red general funcionaba correctamente tras las obras de renovación ejecutadas recientemente, aunque reconoció una "problemática muy localizada" en ese tramo, todavía construido con fibrocemento.

La empresa aseguró que en esa zona la presión se mantiene reducida porque, de incrementarse, "las tuberías estallan", al no soportar los empujes habituales.

Ducharse con "un hilo"

La reclamación de Facua llega después de que este diario informara de las protestas de los vecinos, que denunciaban que la falta de presión estaba condicionando la vida diaria de familias y negocios. "Nos duchamos con un hilo", resumían entonces algunos residentes.

Días antes, cientos de vecinos habían respaldado con su firma una reclamación dirigida a Aqualia y al ayuntamiento para exigir soluciones inmediatas. Los afectados relataban que se veían obligados a asearse practicamente sin agua, a apagar electrodomésticos para evitar averías por los cambios de presión o incluso a comprar agua embotellada para poder limpiar en los establecimientos.

Hilo de agua que sale del grifo de un negocio de hostelería de María Auxiliadora. / Santi García

Con la intervención de Facua, las reivindicaciones vecinales suman ahora el respaldo de una organización de consumidores, que reclama una actuación inmediata del ayuntamiento para poner fin a una situación que, según denuncia, se prolonga desde hace meses.