El Grupo Joven de la Soledad conoce el legado histórico y espiritual de Santa Ana

El Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad ha realizado esta mañana en Badajoz una visita al Real Monasterio de Santa Ana, una actividad incluida dentro del programa 'Verano Cofrade' en la que ha estado acompañado por el Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno, así como varios hermanos y colaboradores.

La visita ha sido guiada por Marcos Pacheco, hermano de la corporación y miembro de la Asociación Amigos de Badajoz, quien ha desgranado con detalle la historia del edificio y los tesoros que alberga. Durante el recorrido ha hecho especial hincapié en el que ha definido como el "verdadero tesoro del monasterio": la comunidad de hermanas clarisas, que viven, rezan y elaboran dulces para poder subsistir.

Los asistentes han podido contemplar las numerosas obras de arte religioso que conserva el monasterio y descubrir la estrecha relación de algunas de ellas con la historia de la Hermandad de la Soledad, ya sea por la vinculación del fundador, el duque de San Germán, con el monasterio o por las imágenes que reflejan la devoción a los Santos Titulares desde siempre.

Patrimonio con historia cofrade

La visita ha resultado especialmente emotiva para los integrantes del Grupo Joven, que han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el patrimonio, la historia y la fe que se respiran en este lugar tan significativo para Badajoz.

Marcos Pacheco, durante una de sus explicaciones a los participantes en el convento. / Diego Rubio Paredes

Desde la Hermandad de la Soledad han agradecido la acogida dispensada por toda la comunidad de hermanas clarisas, de manera especial a la hermana Carolina, así como la implicación y el cariño de Marcos Pacheco, que ha conducido la visita "con esmero" y se ha ofrecido a acompañar al Grupo Joven en futuras visitas al patrimonio religioso y cultural de la ciudad.

Las actividades del 'Verano Cofrade' están abiertas a la participación de cualquier persona, sea o no de la Hermandad

Esta actividad ha formado parte del programa 'Verano Cofrade', una iniciativa que la Hermandad ha puesto en marcha como oferta de ocio y formación devocional para los miembros del Grupo Joven que permanecen en la capital pacense durante la época estival. Unas actividades que, además, están abiertas a la participación de cualquier persona interesada, sea o no hermana de la Soledad.

El calendario continuará el 8 de agosto con una visita guiada a la Catedral de Badajoz, el museo catedralicio y la torre, mientras que el 15 de agosto el Grupo Joven participará en la celebración del Día de Santa María en la parroquia. Además, el 29 de agosto colaborará en la preparación de enseres y material para la Novena de 2026, una cita que permitirá a los jóvenes conocer de cerca el trabajo interno de la Hermandad.

Durante el verano, todos los martes y jueves, de 9.00 a 11.00 horas, los integrantes del Grupo Joven también colaboran en el servicio de los Desayunos Solidarios, reforzando el compromiso social de la corporación.

Foto de grupo de los participantes al término de la visita al Real Monasterio de Santa Ana. / Diego Rubio Paredes

La Hermandad ha querido poner en valor la implicación de los más jóvenes, especialmente en esta labor solidaria: "Los chicos están viniendo a echar una mano en los desayunos. Creo que es algo que debería saber todo el mundo. Muchas veces se habla de los jóvenes sin valorar lo que hacen y aquí están, conociendo el patrimonio de la ciudad, echando una mano en la cofradía y dando horas de su tiempo de vacaciones para ayudar a los más necesitados", han destacado desde la corporación.