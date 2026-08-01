Hamburguesas, tacos, arepas y tributos musicales: así será el Festival Mundial de Foodtrucks en Badajoz

Cuatro días para dar la vuelta al mundo, sin salir de Badajoz. El Festival Mundial de Foodtrucks hará parada en la capital pacense del 6 al 9 de agosto con una propuesta que combinará comida internacional, música en directo y actividades para toda la familia. La actividad se instalará en el paseo fluvial, junto a los locales del río, y reunirá una amplia selección de camiones gastronómicos con especialidades de distintos países.

Los asistentes podrán degustar arepas, tacos, hamburguesas, baos, hot dogs, empanadas o pulled pork, entre otras propuestas, en un festival que se presenta como uno de los mayores eventos gastronómicos itinerantes de España.

Luli Pampín o K-Pop

La programación comenzará el jueves 6 de agosto con un espectáculo de Luli Pampín y la visita de Rumi Guerrera K-Pop a las 20.45 horas. La jornada concluirá con un tributo a Camela, previsto para las 21.45 horas.

El viernes 7 de agosto arrancará con un pasacalles infantil (20.45 horas), seguido de una sesión de DJ 80 Music (21.30 horas) y un tributo a Héroes del Silencio a partir de las 22.45 horas. Mientras, el sábado 8 de agosto será el turno de un cantajuegos de Disney (20.45 horas), antes del tributo a Marea (21.30 horas) y del concierto homenaje a Extremoduro (22.45 horas).

La programación se cerrará el domingo 9 de agosto con La Granja de Zenón (20.45 horas) y un tributo a Fito & Fitipaldis a las 21.45 horas.

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Con esta combinación de gastronomía, ocio infantil y música en vivo, el festival aspira a convertirse en uno de los principales atractivos del inicio de agosto en la ciudad, ofreciendo una alternativa de ocio para todos los públicos.