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Hamburguesas, tacos, arepas y tributos musicales: así será el Festival Mundial de Foodtrucks en Badajoz

La actividad se celebra del 6 al 9 de agosto junto a los locales del río y ofrecerá una amplia oferta gastronómica internacional, actividades infantiles y conciertos tributo cada noche

El cartel del festival.

El cartel del festival. / ced

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Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Cuatro días para dar la vuelta al mundo, sin salir de Badajoz. El Festival Mundial de Foodtrucks hará parada en la capital pacense del 6 al 9 de agosto con una propuesta que combinará comida internacional, música en directo y actividades para toda la familia. La actividad se instalará en el paseo fluvial, junto a los locales del río, y reunirá una amplia selección de camiones gastronómicos con especialidades de distintos países.

Los asistentes podrán degustar arepas, tacos, hamburguesas, baos, hot dogs, empanadas o pulled pork, entre otras propuestas, en un festival que se presenta como uno de los mayores eventos gastronómicos itinerantes de España.

Luli Pampín o K-Pop

La programación comenzará el jueves 6 de agosto con un espectáculo de Luli Pampín y la visita de Rumi Guerrera K-Pop a las 20.45 horas. La jornada concluirá con un tributo a Camela, previsto para las 21.45 horas.

El viernes 7 de agosto arrancará con un pasacalles infantil (20.45 horas), seguido de una sesión de DJ 80 Music (21.30 horas) y un tributo a Héroes del Silencio a partir de las 22.45 horas. Mientras, el sábado 8 de agosto será el turno de un cantajuegos de Disney (20.45 horas), antes del tributo a Marea (21.30 horas) y del concierto homenaje a Extremoduro (22.45 horas).

La programación se cerrará el domingo 9 de agosto con La Granja de Zenón (20.45 horas) y un tributo a Fito & Fitipaldis a las 21.45 horas.

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Con esta combinación de gastronomía, ocio infantil y música en vivo, el festival aspira a convertirse en uno de los principales atractivos del inicio de agosto en la ciudad, ofreciendo una alternativa de ocio para todos los públicos.

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