La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027

Principios de 2027. Es la fecha en la que la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura prevé para el inicio de las obras del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz.

El Consejo de Gobierno aprobó hace solo unos días la contratación de los trabajos por 44,7 millones de euros. Según fuentes de la consejería, su construcción saldrá a concurso este mismo mes de agosto. Si se cumplen los plazos que se barajan, la obra estará acabada en 2029, la fecha que ya manejaba la Administración regional cuando presentó hace unos meses el anteproyecto de los presupuestos autonómicos, que contemplan la inversión para esta infraestructura viaria.

De la Ronda Sur de Badajoz, que cuando se complete tendrá 17 kilómetros, solo hay hasta la fecha un tramo en servicio, el que une la avenida de Elvas con la carretera de Olivenza, a través de la avenida Rui Nabeiro. Este segundo tramo, de 4, 6 kilómetros, unirá las carreteras de Valverde de Leganés y con la de Olivenza y con el primer tramo ejecutado (III sobre plano), por el que circulan los vehículos desde 2022.

Pendientes

Con respecto a los otros dos que quedan pendientes (el I y el IV), fuentes de la Consejería de Infraestructuras se limitaron a señalar que se sigue "avanzando" en la redacción de sus respectivos proyectos.

Noticias relacionadas

El primero enlazará la carretera de Valverde de Leganés con la de Sevilla y tendrá 3,6 kilómetros. En el caso del último, discurrirá entre el recinto ferial de Caya y la A-5 y contará con 4,8 kilómetros.