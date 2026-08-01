El polígono El Chaparral de La Albuera cuenta con un acceso renovado tras una inversión de cerca de 800.000 euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora de los accesos al polígono industrial El Chaparral, en La Albuera, una actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 800.000 euros. De esta forma, se busca incrementar la seguridad vial y facilitar la movilidad en este enclave empresarial. La inauguración de la actuación ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha visitado el nuevo acceso al polígono.

Los trabajos han consistido en la construcción de una nueva intersección en forma de "T", equipada con carriles centrales de espera para los giros a la izquierda y un carril de aceleración que facilita la incorporación a la N-432 en dirección a Zafra desde el polígono. Además, la nueva configuración permite acceder al recinto industrial tanto en sentido Badajoz como hacia Zafra, ampliando las posibilidades de circulación respecto a la situación anterior y evitando desplazamientos innecesarios.

Con esta intervención, el ministerio pretende mejorar la accesibilidad a la zona y reforzar la seguridad de los vehículos que utilizan diariamente este acceso, una demanda vinculada al crecimiento de la actividad económica del polígono. La actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el que se desarrollan distintas mejoras en las infraestructuras viarias de Extremadura.

Desde el Gobierno destacan que este tipo de inversiones contribuyen a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, favorecer la actividad empresarial y reforzar la cohesión territorial mediante la modernización de las infraestructuras de transporte.

Acceso renovado al polígono industrial El Chaparral, en La Albuera. / Cedida

Situación antes de las obras

Antes de la ejecución de los trabajos de mejora, el acceso al polígono industrial presentaba importantes limitaciones para los conductores. La intersección existente solo permitía la entrada al recinto para los vehículos que circulaban en dirección Córdoba y la salida hacia ese mismo sentido. Quienes llegaban desde Badajoz o pretendían incorporarse a la N-432 en esa dirección debían realizar un recorrido más largo a través de la antigua N-432A y una glorieta situada junto a la variante, lo que incrementaba los tiempos de desplazamiento y la complejidad de las maniobras.

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El propio proyecto del ministerio señalaba que esta solución, implantada tras la construcción de la variante de La Albuera, había dejado sin resolver la incorporación directa hacia Badajoz y obligaba a realizar itinerarios indirectos que perjudicaban tanto la funcionalidad del acceso como la seguridad vial.