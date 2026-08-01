Intencionado
Sospechan que una usuaria del Centro Hermano está detrás del incendio que ha calcinado tres hectáreas en Huerta Rosales
Los Bomberos de Badajoz confirman que el fuego ha presentado siete focos y que se ha extinguido en una hora y 45 minutos
El incendio declarado este sábado en los pastos situados junto al antiguo ITI, en la barriada pacense de Huerta Rosales, apunta a haber sido provocado por una mujer, según las primeras investigaciones. Los Bomberos de Badajoz han confirmado a este diario que el fuego presentó un total de siete focos, una circunstancia que refuerza esa hipótesis.
Según han explicado las mismas fuentes, recibieron el aviso a las 15.54 horas por parte del Centro Hermano, que atiende a personas sin hogar o en situación de exclusión social y que está ubicado en la calle Miguel Gómez Aguado. Desde las instalaciones alertaron "asustados" de la aparición de las llamas y trasladaron sus sospechas de que el incendio podría haber sido originado por una usuaria del centro.
Siempre según la información facilitada por los Bomberos, la mujer habría solicitado el alta voluntaria en el centro, aunque esta le fue denegada. Finalmente abandonó las instalaciones y, apenas diez minutos después, comenzó a verse el fuego.
Hasta la zona se desplazó un camión con tres bomberos, que trabajaron durante una hora y cuarenta y cinco minutos hasta dar por extinguidas las llamas. El incendio ha calcinado aproximadamente tres hectáreas de pasto.
Durante los primeros momentos, trabajadores del Centro Hermano intentaron contener el avance de las llamas con los medios disponibles hasta la llegada de los servicios de emergencia. También numerosos vecinos se acercaron al lugar para seguir la evolución del fuego.
No se han registrado personas heridas ni daños en vehículos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
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