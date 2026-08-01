Denuncia
Descontrol de vertidos ilegales junto al camino del Centro Reto: "Hay una fila de contenedores vacíos y siete metros de basura tirada al lado"
Ciudadanos que frecuentan la zona critican la acumulación constante de escombros, muebles y restos de poda junto a los cubos de basura, una situación que según cuentan, se repite desde hace años ante la "falta de vigilancia municipal"
Alejandro Martín G.
En las inmediaciones del Centro Reto, en las afueras de Badajoz, lo que debería ser un punto de recogida de residuos se ha convertido, en la práctica, en un vertedero incontrolado donde los contenedores vacíos conviven con auténticas montañas de escombros, muebles destrozados y restos de poda justo al lado.
Así lo denuncia una persona que visita normalmente la zona, quien ha relatado una situación que define directamente como "demencial" y "asalvajada". Según ha explicado, la problemática no es puntual, sino habitual: "Lleva años y años pasando. Ayer estuve allí y era escandaloso". También cuenta que va mucho más allá del uso cotidiano del entorno. Los infractores no solo contribuyen al deterioro de la zona, sino que utilizan deliberadamente el vial para abandonar residuos. "He visto entrar coches procedentes de la carretera de Olivenza que entran a tirar basura y restos de poda de palmeras", ha afirmado.
Si bien el tipo de residuo cambia según la época del año -con una mayor presencia de restos de obras en invierno y de poda u objetos domésticos en verano-, la acumulación es constante.
Aunque los servicios municipales de limpieza acuden a limpiar de vez en cuando, la persona entrevistada ha advertido de que el problema persiste de forma constante. Además, explica que ha mandado correos y avisos al ayuntamiento pero que estos no logran frenar el incivismo de las personas permanentemente.
Ante este panorama, la única solución viable que vislumbra pasa por la disuasión directa: "Hasta que no pongan cámaras allí, en una encina que hay o donde sea, y empiecen a multar, pues nada". Y advierte con escepticismo: "Si nadie avisa de que hay cámaras y empiezan las multas, la gente parará de hacerlo. Porque en cuanto digan que hay cámaras, las roban o las queman".
La persona afectada reclama una mayor contundencia y vigilancia policial para proteger un entorno rural y de extrarradio que, según denuncia, padece una dejadez crónica por parte de las administraciones.
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