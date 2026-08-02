Malestar entre empresarios del polígono El Nevero en Badajoz por la gestión municipal de residuos y la falta de reciclaje

La indignación se extiende entre los empresarios y propietarios de las naves del polígono industrial El Nevero. Tras años conviviendo con cambios en la gestión de residuos por parte del Ayuntamiento de Badajoz, el sector empresarial de la zona manifiesta su desacuerdo con las cuotas del servicio de recogida de basuras, un gasto que califican de "disparatado" en relación con la retirada de residuos que reciben y la inexistencia del reciclaje en la gestión municipal en sus calles.

Según expone uno de los afectados, la situación viene de lejos. En etapas anteriores, las naves contaban con contenedores individuales en sus recintos que era sacado periódicamente por los propietarios y recogido por los camiones de basura municipal. Sin embargo, tras una decisión administrativa, se prohibió el uso individualizado de estos recipientes bajo la premisa de que los contenedores debían permanecer en la vía pública. Posteriormente, estos fueron retirados casi en su totalidad, quedando únicamente puntos aislados en ciertas esquinas del polígono.

Gestión de residuos "por gentileza"

El punto de mayor fricción reside en las explicaciones recibidas desde el consistorio. Tras realizar hace un tiempo algunas llamadas solicitando explicaciones por la retirada de los contenedores y pedir la instalación de puntos de reciclaje donde se ubicaban los contenedores que el ayuntamiento tenía habilitados, la respuesta municipal fue que la responsabilidad de la gestión de residuos en el polígono correspondía a los propios empresarios, alegando que el terreno de las vías del polígono es de titularidad privada y que el paso del camión de recogida se realizaba "por gentileza" institucional.

Ante la falta de alternativas municipales para el reciclaje de materiales como cartón y plástico, los propietarios se vieron obligados a buscar soluciones por su cuenta. Para ello, contactaron con una empresa de reciclaje que les proveen de contenedores azules y amarillos sin coste adicional a cambio del material recuperado.

Un recargo sin servicio proporcional

El malestar se acentúa cuando llegan los recibos de la tasa de basura municipal. Un afectado señala la contradicción de abonar 245 euros anuales por nave por un servicio que consideran ineficiente y que, en la práctica, no cubre las necesidades reales de separación de residuos del polígono.

A pesar de que el ayuntamiento ha incrementado ligeramente la presencia de contenedores en algunas esquinas, los empresarios insisten en que estos puntos se quedan cortos y terminan saturados con enseres ajenos a las naves o residuos de diversas procedencias.

Desde el polígono denuncian la falta de coherencia institucional entre los discursos de sostenibilidad y la realidad que viven en El Nevero, donde no existen contenedores municipales específicos para el reciclaje de cartón, vidrio o plástico. Los empresarios reclaman al Ayuntamiento de Badajoz un servicio completo y adaptado a la actividad que incluya puntos limpios y contenedores de reciclaje en las calles acorde a los impuestos que pagan.