La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: "Queremos abrir otra en Valdepasillas"

Solo ha necesitado un año para convertirse en una referencia. La heladería italiana Primitivus Gelato, ubicada en la calle Francisco Pizarro 4 de Badajoz, acaba de recibir un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que ha llegado por sorpresa justo cuando el negocio cumple su primer aniversario. Y, tras el éxito de estos primeros meses, sus propietarios ya piensan en dar un paso más: abrir un segundo establecimiento en Valdepasillas.

"No sabíamos nada. Ha sido una sorpresa", cuenta Claudio Marrone. "Llegué a la heladería, abrí y vino un repartidor con la notificación. Cuando vi que era un Solete Repsol me asombré".

Este año, los Soletes de la Guía Repsol han sido elegidos por personas famosas del mundo de la cultura, como escritores, actores o músicos, que recomiendan establecimientos con encanto y personalidad. En el caso de Primitivus Gelato, la propuesta partió del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, formado en 2022 en Casas de Don Pedro.

"Uno de ellos, Juan Grande, el guitarrista, viene mucho aquí y siempre ha probado nuestros helados. Gracias a él hemos conseguido este Solete", explica Marrone, que asegura sentirse "muy agradecido" al grupo.

Para el heladero italiano, el reconocimiento supone un respaldo al esfuerzo realizado durante este primer año. "Somos solo mi padre y yo. Hacemos un trabajo de artesanía pura, al cien por cien. Este reconocimiento hace que todo el esfuerzo tenga sentido. Es un premio al trabajo y a la autenticidad", afirma.

Antonio y Claudio Marrone atienden a varios clientes en Primitivus Gelato, en la calle Francisco Pizarro de Badajoz. / Rebeca Porras

Aunque la heladería abrió el 17 de julio de 2025, la temporada no ha sido completa, ya que durante el invierno permanecieron cerrados cuatro meses. Ese tiempo lo aprovecharon para seguir creciendo. El padre de Claudio, Antonio Marrone, viajó a Italia para adquirir nueva maquinaria y vitrinas de última generación, que permiten ampliar la oferta de sabores de 16 a 24 variedades. Además, la empresa cuenta ya con un obrador propio en la calle Muñoz Torero.

El siguiente reto: Valdepasillas

Ese crecimiento ha llevado a la familia Marrone a plantearse un nuevo objetivo: abrir una segunda heladería en Valdepasillas, una posibilidad que estudian con prudencia. "Estamos muy contentos y nos gustaría abrir otra en Valdepasillas. Mucha gente nos lo pide y creemos que es un barrio con mucho potencial", señala Claudio.

Eso sí, reconoce que el proyecto exige una importante reorganización: "Hay mucha logística detrás. Habría que contratar más personal y organizar el transporte de los helados desde nuestro obrador. Vamos a estudiarlo muy bien", explica.

Según destaca, la situación sería similar a la que encontraron cuando llegaron al Casco Antiguo. "Aquí no había una heladería italiana de este tipo y funcionó muy bien. En Valdepasillas podría pasar lo mismo".

Pistacho siciliano o cherry

Mientras deciden si dar ese paso, Primitivus Gelato sigue ampliando su carta con nuevas propuestas como el cookies, elaborado con una base de crema, salsa de chocolate y galletas de mantequilla caseras; el tiramisú, preparado con mascarpone, café espresso, cacao en polvo natural y un vino dulce español; o el cherry, que combina una base y una salsa de cereza con trocitos de chocolate negro venezolano al 74 %. También han incorporado sorbetes de piña y limón, elaborados con agua mineral y pensados para quienes no pueden consumir lactosa, además de un pistacho siciliano de edición especial, sin dejar de apostar por el pistacho 100 % extremeño y por chocolates elaborados con cacao procedente de Venezuela, Ecuador y República Dominicana.

La heladería volverá a cerrar durante el invierno para preparar la próxima temporada. "Es una rutina muy intensa. Aunque cerramos los lunes, seguimos trabajando elaborando helados. Necesitamos ese descanso para volver con fuerza", reconoce Claudio.

En apenas un año, el establecimiento ha logrado atraer a clientes de toda la provincia, turistas portugueses e incluso visitantes llegados desde Japón.

Antonio Marrone atiende a dos jóvenes en la heladería. / Rebeca Porras

Ahora, con un Solete Repsol en la puerta, la familia Marrone mira al futuro con la misma receta con la que empezó: artesanía, producto italiano y ambición para seguir creciendo en Badajoz.