La joven banda The Drunk Future cumple un sueño con el lanzamiento de su primer EP en Badajoz

Con apenas 16 y 17 años, las integrantes de The Drunk Future han dado un importante paso en su trayectoria musical con la publicación de su primer EP, un trabajo formado por cinco canciones originales en las que combinan influencias del pop y el rock de los años 90 con letras que reflejan las inquietudes de su generación. La banda extremeña proviene de Badajoz y está formada por Marta Parra al bajo, Ener Vivas a la batería y Martina Vázquez y Sofía Píriz aportan voz y guitarras.

El grupo, que lleva alrededor de dos años de recorrido, reconoce que este lanzamiento es un gran paso en su trayectoria musical y supone cumplir uno de sus grandes sueños. "Siempre hemos querido tener nuestras canciones en Spotify y que la gente las pudiera escuchar", explica Martina, cantante y guitarrista de la banda. Tras varios meses de composición, grabación y producción, aseguran sentirse "muy contentas y orgullosas" del resultado obtenido.

La esencia de su primer disco

El EP lleva el mismo nombre que la banda, The Drunk Future, y hace referencia al futuro que les espera como sociedad, marcado por conflictos e incertidumbres. Las cinco composiciones del miniálbum abordan temas como el amor, el paso del tiempo, las guerras y las injusticias del mundo. La mayoría de las letras nacen de experiencias personales y de la forma en que las jóvenes viven la actualidad. En canciones como 'Cold World', una de las favoritas del grupo por ser la primera que compusieron, hablan de que "a pesar de que el poder y el dinero manejan este mundo, ahí está esa persona que te importa y que te hace sentir bien a pesar de todo lo malo que ocurre a tu alrededor o a ti", aclara Sofía, también cantante y guitarrista del grupo.

Según cuenta Sofía, el proceso de creación fue "tanto emocionante como pesado porque fueron varios días y muchas horas". La producción, a cargo de David Capellán, comenzó durante Semana Santa y se prolongó durante varios meses. Las integrantes recuerdan aquellas largas jornadas de grabación como un trabajo intenso, pero coinciden en que el esfuerzo "ha merecido completamente la pena".

Pese a su juventud, las integrantes defienden un sonido inspirado en el pop y el rock de los años noventa. Consideran que no toda la música debe adaptarse a las tendencias actuales y reivindican la libertad para crear sin seguir modas. "Te puede gustar cualquier época musical; no hay que modernizarlo todo", afirma Sofía. Además, Martina asegura que les gustaría que volviera ese estilo musical y que a la gente le siga gustando escucharlo.

Su visión del mundo

Su intención a la hora de crear sus temas es que quienes los escuchen "se sientan identificados con las letras y la canción les guste", explica Martina. También quieren demostrar que los jóvenes de hoy en día tienen una visión propia del mundo. "Queremos que la gente sienta que los jóvenes también tenemos la capacidad de pensar por nuestra cuenta. Muchas veces se nos dice que ya creceremos y que ya comprenderemos las cosas, pero nosotros sí que tenemos ganas de pensar, de leer y de observar, para nosotros también es posible tener una opinión propia y buena", señala Sofía.

Las canciones ya forman parte de su repertorio en directo y esperan seguir presentándolas en nuevos conciertos. Mientras tanto, celebran la buena acogida recibida por familiares, amigos y seguidores, que llevaban tiempo esperando poder escucharlas en plataformas digitales.

Noticias relacionadas

Como mensaje para otros jóvenes que sueñan con formar una banda, las componentes de The Drunk Future lo tienen claro, solo hay que animarse, practicar y no rendirse. Según Martina, aunque componer canciones se ve algo muy lejano, "es más fácil de lo que es". Sofía también piensa que a pesar de que al principio es posible que no se te de bien, con la práctica suficiente cualquiera es capaz de mejorar.