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El VI Congreso Ibérico de Dehesa y Montado analizará los retos del sector a finales de octubre en Badajoz

Se celebrará los días 27, 28 y 29 como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias

La dehesa extremeña en una fotografía de archivo.

La dehesa extremeña en una fotografía de archivo. / La Crónica

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L. C. B.

Badajoz

El VI Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado se celebrará en Badajoz los días 27, 28 y 29 de octubre de 2026, como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, que reunirá a personas vinculadas a la gestión y la propiedad de explotaciones, representantes de las administraciones públicas, del ámbito de la investigación, universidades, centros tecnológicos, empresas y organizaciones del sector.

Bajo un enfoque eminentemente práctico, esta sexta edición pretende dar un paso más respecto a anteriores encuentros, para lo que el programa ha sido diseñado para "ir más allá del análisis de los problemas y desafíos que afrontan las dehesas y los montados" y centrarse en la presentación de "soluciones reales, contrastadas y ya disponibles, capaces de contribuir a mejorar la resiliencia, la rentabilidad y la sostenibilidad de estos territorios, señala.

Así, durante las dos primeras jornadas se desarrollarán ponencias, mesas redondas y sesiones participativas en las que especialistas nacionales e internacionales compartirán experiencias, herramientas, avances científicos e iniciativas que ya están ofreciendo resultados positivos en ámbitos como la regeneración del arbolado, la gestión del pastoreo, el relevo generacional, la innovación tecnológica o la valorización de los productos de la dehesa y el montado.

También se hablará de cuestiones que deberían incorporarse a la nueva PAC para proteger este agroecosistema productivo fundamental para el suroeste europeo.

Aspectos innovadores

El congreso incluirá un espacio para la muestra de trabajos científicos y técnicos en formato póster que presenten investigaciones y experiencias sobre aspectos innovadores relacionados con la Dehesa y el Montado.

Esta cita culminará el 29 de octubre con una jornada formativa y divulgativa de visitas técnicas sobre el terreno, a fincas de Portugal y de España, en la que los participantes podrán conocer de primera mano algunas de las soluciones presentadas durante el encuentro mediante demostraciones prácticas y experiencias desarrolladas en explotaciones y fincas de referencia.

Asimismo, se celebrarán como cierre del Congreso en la Finca La Cocosa, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, sesiones dinámicas destinadas a divulgar otras iniciativas innovadoras y soluciones empresariales que están contribuyendo a mejorar la gestión de dehesas y montados, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe destacar que este congreso está organizado por la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, en colaboración con diversas instituciones españolas y portuguesas y con la financiación del Programa Interreg Poctep, a través del proyecto CI_Montado-Dehesa.

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Las inscripciones son gratuitas, a través de la página web oficial del Congreso, congresodehesamontado.com, cuyas plazas son limitadas y se adjudicarán hasta completar el aforo, tanto en los días de sala como en las visitas de campo.

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