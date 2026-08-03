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Reunión institucional

Aspace Badajoz reclama más plazas y especialistas para atender a personas con parálisis cerebral

El nuevo presidente, Fernando de Soto, busca dar continuidad a la labor de su antecesor, abordando la ampliación de recursos y la contratación de profesionales sanitarios

El nuevo presidente de aspace, Fernando de Soto, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El nuevo presidente de aspace, Fernando de Soto, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. / David Guilherme Carnerero

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recibido hoy al nuevo presidente de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral -Aspace- en Badajoz, Fernando de Soto González. El encuentro ha servido para realizar una roma de contacto tras el reciente relevo en la dirección de la entidad, provocado por el fallecimiento de su anterior presidente, José Galindo.

Durante el encuentro, de Soto ha presentado las líneas que guiarán su gestión y ha expuesto las principales prioridades y carencias que afronta el colectivo en la provincia.

Incremento de plazas y falta de especialistas

El nuevo presidente de Aspace Badajoz ha subrayado la intención de dar continuidad a la labor desempeñada por su antecesor, tras haber ejercido como secretario de la entidad durante 16 años: "Mi idea ahora mismo es seguir exactamente el mismo camino que siguió José. Ha dejado el listón muy alto. Intentaremos llegar y pelear por las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, así como a sus familias".

Entre los retos prioritarios abordados durante el encuentro, De Soto ha destacado la necesidad urgente de ampliar las plazas residenciales en la provincia, señalando que la entidad cuenta actualmente con una lista de espera de entre 14 y 16 personas para solo 30 plazas disponibles. Aunque Aspace se encuentra ultimando la adecuación de dos viviendas en la avenida Juan Sebastián Elcano -que darán cobertura a ocho personas con grandes necesidades de apoyo a partir de finales de este año-, el presidente insistió en que la demanda sigue superando la oferta.

Asimismo, ha alertado sobre la complejidad añadida que supone el envejecimiento de los usuarios -alcanzando en la actualidad hasta los 60 años gracias a los avances médicos- y ha denunciado la acusada falta de profesionales cualificados en áreas clave: "Tenemos una falta de fisioterapeutas y de logopedas. Pagamos lo que marca el convenio, que es menos que la administración o una clínica particular, y a la hora de captar a estos profesionales nos resulta prácticamente imposible".

Aspace Badajoz atiende actualmente a unas 260 personas a través de sus tres centros ubicados dos de ellos en Badajoz y uno en Zafra.

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Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura ha valorado de forma muy positiva el trabajo que desarrolla la asociación y ha reafirmado el compromiso institucional para ayudar a visibilizar sus causas: "Es encomiable la labor que hacen, el trabajo desarrollan". Además, José Luis Quintana ha querido recalcar "la cantidad de usuarios y proyectos que tienen". "Era conveniente conocer toda su problemática y, sobre todo, conseguir que tengan una mayor visibilidad ante la sociedad", ha finalizado.

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