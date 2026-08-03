El ayuntamiento adjudica provisionalmente las obras de la piscina de la Margen Derecha de Badajoz por 11,87 millones de euros

La construcción de la piscina climatizada y la piscina exterior de la Margen Derecha de Badajoz da un nuevo paso hacia su reactivación. El Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado provisionalmente el contrato para ejecutar las obras a la unión temporal de empresas (UTE) formada por GRULOP 21 S.L. y AFC Construcciones y Contratas, S.L., después de completar el proceso de valoración de las ofertas presentadas.

La adjudicación provisional llega tras la presentación de la documentación requerida por parte de las empresas seleccionadas y la comprobación, por parte de los servicios municipales, de que cumplen todos los requisitos establecidos en el procedimiento de contratación. Una vez se formalice la firma del contrato, podrán comenzar las obras.

El proyecto ha sido adjudicado por 11.870.670,44 euros y contará con un plazo de ejecución de 20 meses desde el inicio de los trabajos. Se trata de una de las mayores inversiones municipales destinadas al deporte, el ocio y el bienestar ciudadano de los últimos años, financiada conjuntamente por el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura.

Desbloqueo muy esperado

La adjudicación supone un paso decisivo para desbloquear una infraestructura cuya construcción permanece paralizada desde hace casi cuatro años. La terminación de las obras salió a licitación a comienzos de junio con un presupuesto de 12,39 millones de euros y despertó el interés de tres licitadores. Además de la UTE finalmente propuesta como adjudicataria, al procedimiento concurrieron Añil Servicios Ingeniería y Obras SAU y la UTE formada por Magenta S.A. y Senpa S.A.

El proyecto, anunciado en 2012 y cuyas obras comenzaron en 2019, se encontraba ejecutado aproximadamente en un 20 %. Según se informó durante el proceso de licitación, toda la obra realizada hasta la fecha es aprovechable, lo que permitirá retomar los trabajos una vez se formalice el contrato.

Unas instalaciones muy deseadas

La futura Piscina de la Margen Derecha permitirá ampliar y modernizar la oferta de instalaciones deportivas de Badajoz, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

El complejo se ubica junto al pabellón Juancho Pérez y contará con una superficie construida cercana a los 10.000 metros cuadrados. El proyecto contempla una piscina interior climatizada de dimensiones olímpicas, preparada tanto para el entrenamiento deportivo como para la celebración de competiciones, además de un vaso de calentamiento.

Las instalaciones incluirán también una zona exterior para la temporada de verano con una piscina recreativa y otra infantil, así como vestuarios, gradas, zonas verdes, espacios de descanso y aparcamientos.

Sistemas tecnológicos de última generación

Asimismo, el recinto estará equipado con sistemas tecnológicos destinados a la organización de competiciones deportivas, incluyendo cronometraje de precisión, infraestructuras para retransmisiones y dependencias específicas para jueces y servicios auxiliares.

Con esta adjudicación provisional, el ayuntamiento da un paso clave para reactivar una de las actuaciones deportivas más esperadas de la ciudad y avanzar hacia la puesta en marcha de un complejo que reforzará la oferta de ocio y deporte en la Margen Derecha.