Badajoz abre las inscripciones para dos nuevas Lanzaderas de Empleo con 40 plazas para personas desempleadas

Nueva oportunidad para encontrar trabajo. El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para dos nuevas Lanzaderas de Empleo, un programa gratuito de orientación laboral que permitirá mejorar la empleabilidad de 40 personas desempleadas en la ciudad. La iniciativa, impulsada en colaboración con la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y la Fundación Santa María la Real, mantendrá abierto el periodo de solicitudes hasta el próximo 10 de septiembre.

Desde el consistorio destacan que "el Ayuntamiento de Badajoz colabora un año más con la Junta de Extremadura, a través del SEXPE, y la Fundación Santa María la Real en una nueva edición de las Lanzaderas de Empleo", un programa que comenzará en septiembre y se prolongará hasta diciembre de 2026 en formato semipresencial.

Dos grupos para 40 participantes

Las nuevas Lanzaderas de Empleo contarán con dos grupos de 20 personas, sumando un total de 40 beneficiarios. Uno de ellos estará dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 60 años, mientras que el segundo se centrará en el colectivo senior, destinado a desempleados mayores de 40 años, uno de los perfiles que presenta mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

El ayuntamiento participará mediante la cesión de los espacios municipales donde se celebrarán las sesiones presenciales y colaborará en la difusión de la iniciativa. En este sentido, señala que "participa en esta iniciativa mediante la cesión de los espacios municipales donde se desarrollarán las sesiones presenciales de ambas lanzaderas, además de colaborar en la difusión del programa para facilitar que llegue al mayor número posible de personas interesadas".

Orientación laboral y formación especializada

Durante el programa, los participantes contarán con el apoyo de especialistas en orientación laboral, quienes les ayudarán a elaborar un plan personalizado de búsqueda de empleo, actualizar su currículum, preparar entrevistas de trabajo y reforzar sus competencias profesionales y digitales.

Además, aprenderán a utilizar nuevas herramientas para la búsqueda de empleo, potenciarán el uso profesional del teléfono móvil y de las redes sociales, elaborarán mapas de empleabilidad y establecerán contacto con empresas.

Como complemento, todos los participantes recibirán una acción formativa centrada en ocupaciones con alta demanda en Extremadura, con el objetivo de mejorar su perfil profesional y facilitar una posible reorientación laboral.

Inscripciones abiertas hasta el 10 de septiembre

Las Lanzaderas de Empleo se desarrollarán en modalidad semipresencial, combinando sesiones presenciales en instalaciones municipales con actividades y trabajo online.

Cartel informativo de las nuevas Lanzaderas de Empleo. / Ayuntamiento de Badajoz

Las personas interesadas podrán inscribirse de forma gratuita hasta el 10 de septiembre a través de la página web oficial del programa: https://lanzaderasdeempleo.es/inscribete/