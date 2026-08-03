Oportunidad
Badajoz abre las inscripciones para dos nuevas Lanzaderas de Empleo con 40 plazas para personas desempleadas
La iniciativa ofrece orientación laboral, formación y contacto con empresas
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre
Nueva oportunidad para encontrar trabajo. El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para dos nuevas Lanzaderas de Empleo, un programa gratuito de orientación laboral que permitirá mejorar la empleabilidad de 40 personas desempleadas en la ciudad. La iniciativa, impulsada en colaboración con la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y la Fundación Santa María la Real, mantendrá abierto el periodo de solicitudes hasta el próximo 10 de septiembre.
Desde el consistorio destacan que "el Ayuntamiento de Badajoz colabora un año más con la Junta de Extremadura, a través del SEXPE, y la Fundación Santa María la Real en una nueva edición de las Lanzaderas de Empleo", un programa que comenzará en septiembre y se prolongará hasta diciembre de 2026 en formato semipresencial.
Dos grupos para 40 participantes
Las nuevas Lanzaderas de Empleo contarán con dos grupos de 20 personas, sumando un total de 40 beneficiarios. Uno de ellos estará dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 60 años, mientras que el segundo se centrará en el colectivo senior, destinado a desempleados mayores de 40 años, uno de los perfiles que presenta mayores dificultades para acceder al mercado laboral.
El ayuntamiento participará mediante la cesión de los espacios municipales donde se celebrarán las sesiones presenciales y colaborará en la difusión de la iniciativa. En este sentido, señala que "participa en esta iniciativa mediante la cesión de los espacios municipales donde se desarrollarán las sesiones presenciales de ambas lanzaderas, además de colaborar en la difusión del programa para facilitar que llegue al mayor número posible de personas interesadas".
Orientación laboral y formación especializada
Durante el programa, los participantes contarán con el apoyo de especialistas en orientación laboral, quienes les ayudarán a elaborar un plan personalizado de búsqueda de empleo, actualizar su currículum, preparar entrevistas de trabajo y reforzar sus competencias profesionales y digitales.
Además, aprenderán a utilizar nuevas herramientas para la búsqueda de empleo, potenciarán el uso profesional del teléfono móvil y de las redes sociales, elaborarán mapas de empleabilidad y establecerán contacto con empresas.
Como complemento, todos los participantes recibirán una acción formativa centrada en ocupaciones con alta demanda en Extremadura, con el objetivo de mejorar su perfil profesional y facilitar una posible reorientación laboral.
Inscripciones abiertas hasta el 10 de septiembre
Las Lanzaderas de Empleo se desarrollarán en modalidad semipresencial, combinando sesiones presenciales en instalaciones municipales con actividades y trabajo online.
Las personas interesadas podrán inscribirse de forma gratuita hasta el 10 de septiembre a través de la página web oficial del programa: https://lanzaderasdeempleo.es/inscribete/
- La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: 'Queremos abrir otra en Valdepasillas
- El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador
- La sorpresa mejor guardada de Castelar: así es la casita del 'Ratón Pérez' que ilusiona a los niños de Badajoz
- Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
- Sospechan que una usuaria del Centro Hermano está detrás del incendio que ha calcinado tres hectáreas en Huerta Rosales
- La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027
- El PSOE exige explicaciones por el desmontaje de la pérgola vegetal de la avenida de Huelva de Badajoz