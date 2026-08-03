El inicio de las obras del aparcamiento de Entrepuentes en Badajoz provocará desde hoy un plan especial de tráfico

El Ayuntamiento de Badajoz pondrá en marcha a partir de hoy un plan especial de tráfico y transporte público con motivo del inicio de las obras del futuro aparcamiento subterráneo de Entrepuentes.

Los trabajos ya han comenzado con las catas arqueológicas previas, que hasta el momento están ofreciendo resultados negativos, así como con diversas actuaciones en Joaquín Costa, la Glorieta de los Tres Poetas y el entorno de Puerta de Palmas para favorecer la fluidez del tráfico durante el desarrollo de la obra.

De esta forma, desde hoy se producirá el principal cambio en la circulación con el corte del tráfico en la Ronda Reina Sofía, que será desviado por Joaquín Costa.

Arranca la fase principal de la obra

Tras esta primera fase comenzarán las actuaciones de mayor envergadura, entre ellas el desvío definitivo de los servicios afectados, la demolición de aceras y calzadas, el trasplante del arbolado viable, la retirada de los ejemplares que no puedan conservarse y el inicio de la excavación necesaria para ejecutar el aparcamiento.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha explicado que "esta es una obra fundamental para el Casco Antiguo", ya que van a crear 170 nuevas plazas de aparcamiento "en una zona que adolece de aparcamiento debido a la morfología propia de sus calles". Además, ha recordado que la inversión asciende a 5 millones de euros y que el plazo de ejecución será de catorce meses.

Nueva ordenación del tráfico

Con el objetivo de mantener la movilidad durante las obras, el Ayuntamiento ha diseñado una nueva ordenación del tráfico que permitirá mantener la conexión entre ambas márgenes del Guadiana mediante itinerarios alternativos.

Desde la Plaza de Reyes Católicos se podrá cruzar Puerta de Palmas y girar a la izquierda hacia la avenida de Entrepuentes para acceder al Puente de la Universidad.

Además, será posible continuar por Joaquín Costa hasta la Glorieta de los Tres Poetas para enlazar con la Ronda de Circunvalación, el Puente de la Autonomía o acceder hacia la Alcazaba y la Plaza de San José por Suárez de Figueroa.

Principales restricciones

Como principal restricción, dejará de estar permitido el giro a la izquierda desde el cruce de Joaquín Costa con Luis de Morales para incorporarse directamente a la Ronda de Circunvalación.

Los vehículos que lleguen desde la Ronda de Circunvalación o el Puente de la Autonomía a la Glorieta de los Tres Poetas únicamente podrán salir en dirección a Joaquín Costa, sentido Plaza de Reyes Católicos.

Para acceder a la Alcazaba o la Plaza de San José será necesario completar la glorieta y realizar el recorrido habilitado por la Ronda de Circunvalación y la calle Luis de Morales.

Del mismo modo, quienes desciendan desde la Plaza de San José, la Alcazaba o Luis de Morales podrán incorporarse hacia la Ronda de Circunvalación en dirección San Roque o continuar por Joaquín Costa para acceder al Puente de la Autonomía o regresar a la Plaza de Reyes Católicos.

También se mantendrá el acceso a esta plaza desde la avenida de Entrepuentes para los vehículos procedentes del Puente de la Universidad y la BA-20, según detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Cambios en las líneas de autobús

Además, con motivo de las obras, también se producirán modificaciones en el servicio de autobús urbano, que afectarán temporalmente a las líneas 6, 6F, 11, 18 y 18F, así como a las tres primeras expediciones de la línea 13 en sentido Valdebótoa.

Todas ellas sustituirán el recorrido habitual por la Ronda Reina Sofía, la Glorieta de los Tres Poetas y el Puente de la Autonomía por un itinerario alternativo que discurrirá por la avenida de Entrepuentes, el Puente de la Universidad y la avenida Adolfo Díaz Ambrona.

En sentido San Fernando, Gurugú, Universidad y Alcazaba, los autobuses se desviarán desde la Plaza de Reyes Católicos por la avenida de Entrepuentes, cruzarán el Guadiana por el Puente de la Universidad y continuarán por la avenida Adolfo Díaz Ambrona hasta reincorporarse a sus recorridos habituales en la rotonda de Cuatro Caminos.

En sentido contrario, el itinerario será el inverso, accediendo desde Cuatro Caminos por la avenida Adolfo Díaz Ambrona, el Puente de la Universidad y la avenida de Entrepuentes hasta la Plaza de Reyes Católicos.

Paradas afectadas

En cuanto a las paradas, en el caso de las líneas 6 y 6F (Las Vaguadas-Gurugú), en sentido Gurugú no se suprime ninguna y se incorpora la parada 53 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona. En sentido Las Vaguadas queda fuera de servicio la parada 19 de la calle Nuestra Señora de Bótoa y se habilitan las paradas 52 y 237.

En la línea 11 (Estación de Autobuses-Alcazaba), en sentido Alcazaba no se elimina ninguna parada y se incorpora la parada 53. En sentido Estación de Autobuses tampoco se suprime ninguna y se añaden las paradas 52 y 237.

Respecto a las líneas 18 y 18F (Cerro Gordo-Facultad de Medicina), en sentido Facultad de Medicina queda fuera de servicio la parada 18, situada en la glorieta Adolfo Suárez-Puente de la Autonomía, y se incorpora la parada 53. En sentido Cerro Gordo se elimina la parada 19 de la calle Nuestra Señora de Bótoa y se habilitan como alternativas las paradas 52 y 237.

Información para los usuarios

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Badajoz solicita la comprensión de los ciudadanos ante las molestias que puedan ocasionar estas modificaciones temporales, "necesarias para ejecutar una infraestructura de tal importancia".

Toda la información sobre los desvíos, mapas de recorrido y ubicación de las nuevas paradas estará disponible en la página web municipal, en la web de Tubasa, en las redes sociales municipales y mediante cartelería informativa instalada en las paradas afectadas.