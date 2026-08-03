Las orquestas Panorama y París de Noia protagonizan un duelo musical sin precedentes en Badajoz

Las orquestas Panorama y París de Noia prometen ofrecer un espectáculo único en Badajoz. El 20 de agosto tendrá lugar en el auditorio del recinto ferial el gran duelo de orquestas. Por primera vez en la ciudad, las dos orquestas más grandes de España compartirán recinto para dar un concierto sin precedentes fuera de Galicia. En el reciento se dispondrán dos escenarios enfrentados en el que se irán alternando actuaciones sin pausa.

La música, las luces y el baile serán los protagonistas de este gran espectáculo, que se podrá disfrutar gracias a pantallas gigantes, sonido impactante, iluminación de última generación y efectos visuales. Más de 50 músicos sobre el escenario interpretarán los mejores éxitos de ayer y de hoy conectando con el público de forma única.

Panorama

Panorama nació desde la sencillez, creció sobre los escenarios de las fiestas populares y acabó convirtiéndose en uno de los grandes referentes del espectáculo musical en directo en España. Comenzó su camino en 1988 y con el paso del tiempo, la orquesta se diferenció de otras formaciones gallegas por por pensar que la verbena podía ser mucho más que música para bailar. Panorama entendió que el público cambiaba, que las fiestas necesitaban atraer a nuevas generaciones y que una orquesta podía convertirse en un espectáculo completo, capaz de mezclar música en directo, coreografías, interpretación, puesta en escena, iluminación y sonido de gran formato.

Ese proceso de transformación convirtió a Panorama en una formación clave para entender la modernización de la verbena gallega. La orquesta apostó por actualizar el repertorio, incorporar éxitos del momento y abrirse a estilos como el pop, el rock, la música latina, el dance o los grandes himnos de fiesta. La orquesta dejó de dirigirse únicamente al público más veterano y consiguió conectar también con jóvenes que encontraron en sus actuaciones una forma renovada de vivir las fiestas populares.

París de Noia

París de Noia es una de las formaciones más reconocidas dentro del mundo de las verbenas. Su historia está ligada a Noia, a la tradición musical gallega y a una forma de entender la fiesta que ha sabido evolucionar generación tras generación sin perder su esencia popular. Los orígenes de la orquesta se remontan a 1957 con el objetivo de amenizar fiestas, bailes y celebraciones populares. Desde sus inicios, su repertorio estaba pensado para el baile y para un público amplio, con canciones populares, pasodobles, ritmos latinos y piezas pensadas para animar cualquier celebración.

Con el paso del tiempo, París de Noia fue creciendo y comenzó a asociarse con calidad musical, profesionalidad y capacidad para conectar con públicos muy diferentes. Actualmente, su espectáculo destaca por la música en directo, las voces, las coreografías, el montaje técnico y una producción pensada para grandes eventos. Cada actuación mantiene viva la esencia de la verbena gallega, pero con un formato moderno, visual y adaptado a los nuevos tiempos.

Panorama y París de Noia en Badajoz. / Cedida

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada por un coste de 20 euros con gastos de gestión incluidos en la página web de Entradium y fisicamente en las tiendas Pavo de Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito. El centro comercial El Faro también dispone de un stand para la venta física de tickets durantes todas las tardes de 17.00 a 22.00 horas hasta el 20 de agosto. Además, el mismo día del concierto se podrán obtener las entradas en la taquilla del auditorio por un precio de 30 euros.