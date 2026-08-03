El PSOE tacha de "irresponsable" que la piscina de San Roque siga cerrada hasta septiembre por un mantenimiento que pudo hacerse antes

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha calificado de "irresponsable" e "injustificable" que la piscina climatizada de San Roque vaya a permanecer cerrada hasta el próximo mes de septiembre para realizar unas tareas de mantenimiento que, a su juicio, podían haberse ejecutado durante los meses en los que la instalación ha permanecido sin actividad.

La formación ha reaccionado así después de que el ayuntamiento respondiera a las críticas del PSOE confirmando que la nueva deshumectadora ya está instalada, aunque la piscina continuará cerrada durante todo el mes de agosto para acometer labores habituales de mantenimiento.

La portavoz socialista, Silvia González, ha asegurado que esta explicación evidencia una falta de planificación por parte del equipo de gobierno. "No pedimos que la piscina abra sin estar preparada. Lo que denunciamos es que, después de casi seis meses cerrada, todavía no esté lista. Mientras se esperaba y se instalaba la nueva maquinaria, podían haberse realizado el resto de los trabajos", ha señalado.

Casi seis meses sin servicio

La piscina de San Roque cerró sus puertas el pasado 10 de febrero y este lunes acumula ya 174 días sin prestar servicio. Según recuerda el PSOE, el contrato para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la nueva deshumectadora establecía un plazo de ejecución de 56 días, que concluyó el 22 de junio. Desde entonces, apuntan los socialistas, han transcurrido otros 42 días sin que la instalación haya podido reabrir.

Para González, tras mantener a las personas usuarias casi medio año sin piscina, el ayuntamiento debería haber coordinado todas las actuaciones necesarias para que la reapertura se produjera en cuanto quedara resuelto el problema que motivó el cierre.

"Después de tener a las personas usuarias casi medio año sin piscina, lo mínimo era trabajar con un nivel de excelencia y exigencia mayor y coordinar todas las actuaciones para abrir en cuanto estuviera resuelto el problema que motivó el cierre. Hacer primero una cosa y después otra solo ha servido para prolongar el cierre", ha afirmado.

Piden una fecha de apertura

El Grupo Municipal Socialista reclama ahora al equipo de gobierno del PP que detalle qué trabajos quedan pendientes, cuánto tiempo requieren y qué día abrirá finalmente la piscina.

Además, Silvia González ha dirigido sus críticas al concejal de Deportes, al que ha pedido que "esté menos pendiente de las fotos y más centrado en trabajar, planificar y dar soluciones a la gente de Badajoz", ha concluido.