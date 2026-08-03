"Nos vendieron jardines y nos dejaron un vertedero": la suciedad de las obras desespera a los vecinos de la plaza Príncipe de la paz

El polvo se pega a las persianas, los escombros se acumulan junto a los portales y el ruido de las obras empieza antes de que amanezca. Ese es el día a día que describen los vecinos de la plaza Príncipe de la Paz de Badajoz, situada detrás de la calle Prim, que aseguran llevar casi once años soportando molestias mientras esperan que algún día se cumpla el proyecto urbanístico con el que compraron sus viviendas.

Los residentes de esta plaza denuncian que se ha convertido en un lugar donde acaban los residuos de distintas obras que se ejecutan en calles cercanas y que la falta de limpieza ha provocado un efecto llamada: "La suciedad atrae a la suciedad", afirman.

Francisco Gómez recuerda que cuando adquirió su vivienda lo hizo convencido de que tendría vistas a una plaza ajardinada. "Compré un piso en el centro que iba a tener vistas a unos jardines, no a un vertedero". Explica que incluso dudó entre orientar su casa hacia la calle Prim o hacia la futura plaza, pero el proyecto urbanístico, ya aprobado entonces, le hizo decidirse por esta última opción.

Fotogalería | La suciedad de las obras desespera a los vecinos de la plaza Príncipe de la paz / David Guilherme

De una plaza con jardines a un aparcamiento "sin control"

Los vecinos sostienen que el diseño finalmente ejecutado dista mucho del que figuraba en el planeamiento inicial. Según cuentan, tras la remodelación de la avenida Juan Carlos I y la eliminación de plazas de estacionamiento en esa vía, los aparcamientos se trasladaron a la plaza Príncipe de la Paz.

Aseguran que, al menos, se podría haber buscado una solución intermedia con árboles, setos o pequeñas zonas verdes que suavizaran el impacto del aparcamiento. También critican que muchos conductores no respetan los límites de las plazas y ocupan parte del acerado. "Echan los coches hasta el fondo y los peatones apenas pueden pasar porque no hay pivotes ni ningún elemento que impida invadir la acera", lamenta este vecino.

Afirma además que esa situación ha dificultado incluso la actuación de los servicios de emergencia. Relata que en una ocasión una ambulancia no pudo maniobrar dentro de la plaza debido a los vehículos estacionados de forma incorrecta y tuvo que abandonar la zona marcha atrás.

Quienes viven aquí también advierten de que uno de los espacios destinados al acceso de vehículos de emergencia está siendo utilizado como entrada a la obra actual, lo que consideran una situación "incomprensible".

El ruido empieza antes de las siete

A las molestias derivadas del tráfico y del aparcamiento se suma el ruido constante de las obras. Francisco Gómez asegura que los trabajadores comienzan su actividad sobre las 6.30 horas. "Empiezan a mover máquinas, a organizar el trabajo, a gritar entre ellos desde primera hora...y esto no es cosa de un trabajo puntual. Llevamos más de diez años conviviendo con esto", lamenta.

Escombros, residuos y falta de limpieza en la plaza Príncipe de la Paz. / Cedida

Los vecinos insisten en que entienden que unas obras generan molestias, pero consideran injusto que su plaza soporte los efectos de actuaciones que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. "Hacen obras en Santo Domingo y las molestias vienen aquí. Hacen obras en Meléndez Valdés o en Vasco Núñez y también vienen aquí. No entendemos que esta plaza tenga que cargar con las molestias de todo Badajoz", señala Gómez.

A su juicio, la situación ha dejado de ser una "cuestión de paciencia" para convertirse en un "abuso". Incluso se preguntan si una imagen semejante sería tolerada en otras plazas más céntricas de la ciudad, como la plaza de Minayo o San Atón.

"Esto parece una escombrera. Hemos visto aquí a gente haciendo de todo" Virgilio Becerra — Vecino de la plaza Príncipe de la Paz

Virgilio Becerra, otro de los residentes, asegura que desde que comenzaron a vivir en la zona, en 2015, la plaza ha servido como un auténtico "comodín" para todo tipo de actuaciones.

Explica que han reclamado en numerosas ocasiones una mayor limpieza porque, según denuncia, el lugar ha acabado convirtiéndose en escenario de diversos comportamientos incívicos. Asegura que allí han visto personas orinando, vomitando o dejando basura de todo tipo tras celebraciones como el Carnaval o Los Palomos.

Su reivindicación más inmediata es que el ayuntamiento recupere la idea original prevista para este espacio. "Sabemos que el aparcamiento subterráneo probablemente no se hará, pero que conviertan esto en la plaza que estaba proyectada. Esto parece ya una escombrera", reclama Virgilio.

Virgilio Becerra, en el centro, junto a otros dos vecinos, muestran una de las áreas donde denuncian la presencia continua de suciedad. / Rebeca Porras

Javier Fernández comparte ese malestar y considera que los residentes no tienen por qué asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas en la reorganización del tráfico de la ciudad. "Eliminaron las plazas de Juan Carlos I y al final nos quedamos sin lo que nos dijeron que tendríamos aquí".

Este vecino, que ha presentado varias reclamaciones a través de la sede electrónica municipal sin recibir respuesta, alerta además de los problemas de seguridad que está generando la acumulación de restos de obra. Cuenta que su hijo sufrió un percance con la bicicleta al pasar por la zona y vuelve a insistir en que "la suciedad llama a la suciedad", ya que algunas personas aprovechan para abandonar bolsas de basura o dejar que los perros hagan sus necesidades en la plaza.

Este diario ha preguntado al Ayuntamiento de Badajoz hasta cuándo se mantendrá esta situación y si existe la intención de remodelar la plaza para incorporar las zonas verdes previstas inicialmente, pero al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.

Los vecinos sí aseguran haber observado que, tras la recogida de testimonios por parte de este periódico, los operarios comenzaron a realizar algunas tareas de limpieza en la plaza.

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Algunos de los residentes que critican el estado de la plaza Príncipe de la Paz. / Rebeca Porras

Confían en que sea el inicio de una solución definitiva para el problema que arrastran desde que recibieron las llaves de unas viviendas que estrenaron en pleno centro de Badajoz, a escasos metros de Puerta de Palmas.