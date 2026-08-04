Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

Seguridad laboral

CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

El sindicato asegura que concedió un plazo de diez días al concejal de Recursos Humanos y no recibieron respuesta

Advierten del riesgo de atropellos por la pérdida de reflectantes en las prendas actuales y que existe discriminación a la hora de entregar los equipos a la plantilla

Banda reflectante de un polar de seguridad, en avanzado estado de descomposición.

Banda reflectante de un polar de seguridad, en avanzado estado de descomposición. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha formalizado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra el Ayuntamiento de Badajoz por el "incumplimiento sistemático y cronificado" en la entrega de los uniformes obligatorios y los Equipos de Protección Individual (EPI), una situación que aseguran que se prolonga ya durante cinco años.

La medida legal se produce después de que el pasado 9 de junio se concediera un "plazo improrrogable de 10 días hábiles" al concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, para solucionar la situación. Transcurrido dicho margen, CCOO critica el "absoluto silencio administrativo" con el que ha respondido el ayuntamiento, ignorando tanto "la gravedad de la situación como el malestar de la plantilla".

Mono de trabajo de la plantilla de oficios, roto.

Mono de trabajo de la plantilla de oficios, roto. / Cedida

Riesgo de atropello y discriminación

Desde CCOO subrayan que el vestuario reclamado no corresponde a una cuestión estética, sino de seguridad vial y salud laboral. Aseguran que los uniformes actuales se encuentran totalmente degradados y han perdido sus bandas reflectantes homologadas (esenciales para evitar atropellos en la vía pública) y técnicas softshell, pensadas para proteger contra el estrés térmico ante inclemencias meteorológicas.

Asimismo, el sindicato tacha de "inadmisible" el agravio comparativo generado dentro de la propia institución. Según denuncia, el ayuntamiento está dotando de estas prendas técnicas de protección de forma selectiva y exclusiva a un sector del personal, dejando en situación de vulnerabilidad al resto de trabajadores de áreas como Parques y Jardines, Vías y Obras, Alumbrado y Poblados. Muchos de estos empleados se ven obligados a llevar a cabo tareas de riesgo vistiendo ropa particular que no se encuentra homologada.

Bandas reflectantes de un pantalón, descosidas.

Banda reflectante de un pantalón, descosida. / Cedida

Un conflicto que arrastran desde 2022

El sindicato asegura que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Badajoz es señalado por este motivo. CCOO recuerda que en 2022 se denunció la falta de entrega de uniformes al personal de nuevo ingreso. Tras agotar las vías de negociación interna (como las mesas de Negociación y el Comité de Seguridad y Salud Laboral) y recibir solo "respuestas omisivas o dilatorias", el sindicato ha decidido actuar por la vía legal.

Noticias relacionadas y más

Junto a la denuncia, FSC-CCOO ha aportado fotografías comparativas que evidencia el déficit de reflectancia e idoneidad de la ropa en uso, así como un listado de firmas que demuestra "el respaldo masivo y el hartazgo de los empleados municipales". Ante este panorama, el sindicato ha solicitado a la Inspección de Trabajo "la personación urgente de un inspector en los centros de trabajo" para certificar los hechos e impartir un "requerimiento inmediato de subsanación bajo apercibimiento de sanción".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: 'Queremos abrir otra en Valdepasillas
  2. Nos vendieron jardines y nos dejaron un vertedero': la suciedad de las obras desespera a los vecinos de la plaza Príncipe de la paz
  3. El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador
  4. Las orquestas Panorama y París de Noia protagonizan un duelo musical sin precedentes en Badajoz
  5. Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
  6. Sospechan que una usuaria del Centro Hermano está detrás del incendio que ha calcinado tres hectáreas en Huerta Rosales
  7. La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027
  8. El alcalde de Badajoz acusa al Ministerio de eludir su responsabilidad sobre la BA-20 y rechaza su negativa al soterramiento

CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

Extremadura reduce el paro en 767 personas y baja de los 60.000 desempleados

Extremadura reduce el paro en 767 personas y baja de los 60.000 desempleados

Herido un hombre de 38 años tras chocar contra una vaca en Higuera de Vargas

Herido un hombre de 38 años tras chocar contra una vaca en Higuera de Vargas

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse

El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Extremadura deja atrás el riesgo extremo de incendios este martes, pero mantiene 24 municipios en nivel muy alto

Extremadura deja atrás el riesgo extremo de incendios este martes, pero mantiene 24 municipios en nivel muy alto
Tracking Pixel Contents