CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha formalizado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra el Ayuntamiento de Badajoz por el "incumplimiento sistemático y cronificado" en la entrega de los uniformes obligatorios y los Equipos de Protección Individual (EPI), una situación que aseguran que se prolonga ya durante cinco años.

La medida legal se produce después de que el pasado 9 de junio se concediera un "plazo improrrogable de 10 días hábiles" al concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, para solucionar la situación. Transcurrido dicho margen, CCOO critica el "absoluto silencio administrativo" con el que ha respondido el ayuntamiento, ignorando tanto "la gravedad de la situación como el malestar de la plantilla".

Mono de trabajo de la plantilla de oficios, roto. / Cedida

Riesgo de atropello y discriminación

Desde CCOO subrayan que el vestuario reclamado no corresponde a una cuestión estética, sino de seguridad vial y salud laboral. Aseguran que los uniformes actuales se encuentran totalmente degradados y han perdido sus bandas reflectantes homologadas (esenciales para evitar atropellos en la vía pública) y técnicas softshell, pensadas para proteger contra el estrés térmico ante inclemencias meteorológicas.

Asimismo, el sindicato tacha de "inadmisible" el agravio comparativo generado dentro de la propia institución. Según denuncia, el ayuntamiento está dotando de estas prendas técnicas de protección de forma selectiva y exclusiva a un sector del personal, dejando en situación de vulnerabilidad al resto de trabajadores de áreas como Parques y Jardines, Vías y Obras, Alumbrado y Poblados. Muchos de estos empleados se ven obligados a llevar a cabo tareas de riesgo vistiendo ropa particular que no se encuentra homologada.

Banda reflectante de un pantalón, descosida. / Cedida

Un conflicto que arrastran desde 2022

El sindicato asegura que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Badajoz es señalado por este motivo. CCOO recuerda que en 2022 se denunció la falta de entrega de uniformes al personal de nuevo ingreso. Tras agotar las vías de negociación interna (como las mesas de Negociación y el Comité de Seguridad y Salud Laboral) y recibir solo "respuestas omisivas o dilatorias", el sindicato ha decidido actuar por la vía legal.

Junto a la denuncia, FSC-CCOO ha aportado fotografías comparativas que evidencia el déficit de reflectancia e idoneidad de la ropa en uso, así como un listado de firmas que demuestra "el respaldo masivo y el hartazgo de los empleados municipales". Ante este panorama, el sindicato ha solicitado a la Inspección de Trabajo "la personación urgente de un inspector en los centros de trabajo" para certificar los hechos e impartir un "requerimiento inmediato de subsanación bajo apercibimiento de sanción".